Más deteriorado que nunca, Don Francisco revela lo que está viviendo en la actualidad

El conductor chileno habla de cómo la está pasando en Chile por el coronavirus

“Una persona de mi edad no puede salir a la calle”, confesó

¡De no creerse! Más deteriorado que nunca, el conductor chileno Don Francisco, quien estuviera al frente del programa Sábado Gigante por más de cinco décadas, habla de cómo la está pasando en Chile por el coronavirus.

En una entrevista que le concedió a Chiqui Delgado, novia del periodista Jorge Ramos, en El break de las 7, y que está disponible en la cuenta de Instagram de Chamonic y donde también estuvo presente Lili Estefan, conductora de El Gordo y la Flaca, Don Francisco reveló lo inesperado.

“Yo vivo aquí en Chile, yo no puedo salir a la calle. Una persona de mi edad (79 años) no puede salir a la calle. Si necesita algo y no tiene quien se lo traiga, le tiene que escribir al estado, al gobierno, y se lo traen porque es la manera, somos un país pequeño y ya tenemos 9 mil muertos, tenemos solamente 18 millones de habitantes, somos el país que creo que tiene un sistema de salud más avanzado que los demás países aquí a la redonda, pero esto es una pandemia terrible”.

Mario Kreutzberger, nombre verdadero de Don Francisco, mencionó que el coronavirus en su país natal ha atacado tanto a niños como a personas de 40 y 50 años, por lo que hizo un llamado a las personas que escuchaban esta entrevista: “Realmente hay que cuidarse, jóvenes, esto no ha discriminado a nadie, entonces, por Dios, que son tiempos difíciles de superar”.

El conductor chileno se refirió al programa de El break de las 7 como un ejemplo para que la gente interactúe, además de cuestionarle a Chiqui Delgado si recibe algunas preguntas de la gente.

“Son tiempos difíciles, pero la tecnología nos ayuda a estar cerca, como en este momento”, expresó Chiqui Delgado, quien le agradeció a Don Francisco por haber estado en el programa.

Después de ver este video, algunos usuarios reaccionaron a la confesión de Don Francisco de cómo la está pasando en Chile por el coronavirus: “Que bueno, así debería de ser en todos los países por el bien de la gente mayor”, “Excelente, así debería de ser en el mundo entero mientras esté presente esta pandemia”.

Por otro lado, en otro video que está disponible en esta misma cuenta de Instagram, el conductor chileno recordó dónde se encontraba cuando empezó todo esto del coronavirus.

“A mí me pilló en Chile, yo vivo en Chile, me pilló el estallido social que me hizo quedarme desde prácticamente yo estoy desde el mes de octubre, un estallido social que postergó la Teletón que yo hago todos los años para el 3 y 4 de abril, donde hicimos una Teletón extraordinaria, virtual, y me agarró en medio de eso el coronavirus y llevo 120 días aquí en una habitación”.

