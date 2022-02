“Felicidades a todo el equipo de Ransom Everglades en su triunfo de anoche”, “Felicidades para la familia “, “Una familia hermosa lluvias de bendiciones para todos”, “Hermosa familia muchas bendiciones”, “Si no me equivoco es el bebé y está más alto que todos”, “Yo puedo ver su hijo Todo Un campeón Dios los siga bendiciendo a todos Usted es una persona Con un corazón grande”, compartieron algunos internautas.

El doctor Juan Rivera es muy hogareño

Por si fuera poco el médico de Univisión se ha mostrado bastante hogareño, pues a través de una entrevista con People en Español declaró que cada que él se enferma no recurre a ningún libro ni al doctor, pues corre a los brazos de su amada esposa Ana Raquel para que lo consienta.

“Mi esposa Ana Raquel es mi confidente; si me siento mal recurro a ella. Soy bien hipocondríaco, por ejemplo, [y] le digo: ‘Ay, Ana, me duele mucho la cabeza. ¿Qué crees que tengo? Ella me mira como [diciendo] estás loco, yo no soy médico, pero eventualmente me dice: ‘Tal vez estés deshidratado’ y pues yo tomo agua. Confío bastante en ella”, declaró para la revista de People en Español. Archivado como: Hijo doctor Juan Rivera.