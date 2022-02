Erizos compartió que María Fernanda no debió de enviarle la indirecta a Belinda ya que no necesita meterse en lo que está aconteciendo entre la expareja de cantantes ya que supuestamente el portal dijo que llegará el momento en que los dos regresen sin atacar a nadie y menos a alguien de su mismo género.

Internautas reaccionan ante la burla de la ex del cantante mexicano hacía Belinda

A través de la plataforma de YouTube es que circula el video mediante la cuenta de Maikell Show, el video ya supera las cien mil ochocientas vistas actualmente y usuarios internautas han reaccionado ante la supuesta burla que María Fernanda tuvo hacía Belinda durante la celebración de su fiesta.

“Esto está fuera de control al parecer la ex de Christian Nodal se alegra al cantar adiós amor en su cumpleaños”, “Nunca debes alegrarte del mal ajeno, porque a la vuelta te puede venir una correntada más fuerte y no te vota, te arrastra”, “No le echen mas leña al fuego, no especulen. Respeten y déjenlos tranquilos”, “Que feo por parte de la ex!!! Beli era mucho para Nodal, que se quede con ella, la música de Nodal sola la conocía por Beli”, se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. Archivado como: Exnovia Christian Nodal burla. Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.