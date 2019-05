Página

Una fotografía de una chica Venezolana puso nervioso a Eugenio Derbez

La joven podría hacerse pasar como la ‘doble’ de Aislinn Derbez

El comediante tuvo que salir y aclarar la situación

A través de una fotografía que fue publicada por una joven en Twitter, Eugenio Derbez podría haber sido ‘expuesto’ pues apareció una chica que bien podría pasar como la ‘doble’ de su hija Aislinn Derbez.

Al comediante mexicano no le quedó de otra más que aclarar la situación, pues la fotografía de la chica llamada Isabella, quien vive en Venezuela provocó muchas reacciones y comentarios al mostrar una imagen de ella posando frente a un espejo, comparándola con una de la esposa de Mauricio Ochmann.

La usuaria de Twitter @isabellaalc_ tituló su comparación: “Demasiado es lo que me han dicho que me parezco a ella, so tell me”, provocando 950 retweets y más de 32 mil ‘me gusta’, sin embargo, en efecto la joven venezolana que tendría entre 20 y 25 años, tiene la misma estructura de rostro que Aislinn, la misma forma de labios, nariz y hasta el color de ojos.

Y aunque, Isabella no arrobó a Eugenio Derbez, su tweet se hizo tan popular que llegó hasta el comediante, quien tuvo que responder: “Ah caray! Sí se parecen! Pero JURO que yo nunca he ido a Venezuela!”, seguido de caras de risa, claramente tomando la situación como una broma, tal y como acostumbra.

Ante el comentario de Derbez, las reacciones no se hicieron esperar: “¿Y por Veracruz no pasaste?”, le contestó una usuaria de nombre Jessica Rivero haciendo también una comparación con fotos de su infancia en donde también es muy parecida físicamente a Aislinn.

Pero los comentarios no pararon ahí.