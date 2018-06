El presidente Donald Trump aprobó un plan para imponer fuertes aranceles a decenas de miles de millones de dólares en productos de China, una medida que podría poner en aprietos a sus políticas comerciales con su intento de eliminar las armas nucleares de la Península Coreana.

Trump ha prometido durante mucho tiempo cumplir su promesa de campaña de terminar lo que considera prácticas comerciales injustas con China.

Sin embargo sus peticiones de miles de millones en aranceles podrían complicar sus esfuerzos por mantener el apoyo de China en sus negociaciones con Corea del Norte.

Trump se reunió el jueves con varios miembros del gabinete y asesores comerciales y se espera que imponga aranceles sobre al menos 35,000 a 40,000 millones de las importaciones chinas, según un funcionario de la industria y un funcionario de la administración familiarizados con los planes.

La cantidad de bienes podría alcanzar los 55,000 millones, dijo el funcionario de la industria. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir el asunto antes de un anuncio formal.

Si el presidente avanza como se esperaba, podría sentar las bases para una serie de acciones comerciales contra China y conducir a represalias de Pekín.

Trump ya ha impuesto aranceles a las importaciones de acero y aluminio de Canadá, México y sus aliados europeos, y sus aranceles propuestos contra China corren el riesgo de iniciar una guerra comercial que involucre a las dos mayores economías del mundo.

La decisión sobre los aranceles chinos se produce después de la cumbre de Trump con el líder norcoreano, Kim Jong Un.

El presidente se ha coordinado estrechamente con China en los esfuerzos para lograr que Pyongyang elimine su arsenal nuclear. Pero señaló que independientemente de las implicaciones, “tengo que hacer lo que tengo que hacer” para abordar el desequilibrio comercial.

Trump, en su conferencia de prensa en Singapur el martes, dijo que EE.UU. tiene un “enorme déficit en el comercio con China y tenemos que hacer algo al respecto”.

