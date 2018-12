Uno de los requisitos más importantes a la hora de solicitar un cambio de estatus de residencia permanente en Estados Unidos, es mantener al día el pago de impuestos, popularmente conocidos como taxes.

Es importante recordar esto, especialmente cuando se solicita una prórroga para presentar la declaración de impuestos. Y es que muchas personas no reportan sus taxes por temor a ser deportados. Sin embargo, no reportarlos puede significar algo igual de grave.

“El mayor temor que tienen las personas es que ICE los vaya a buscar a la casa”, comenta Angélica Tovar-Hastings, abogada de Tovar-Hastings Law, quien recomienda que la persona no debe temer reportar sus taxes, sino, por el contrario, estar al día en estos pagos, ya que aunque eso no garantiza el éxito del proceso migratorio, sí es uno de los requisitos.

Si hay un proceso de deportación en curso, lo primero que van a preguntar es la cantidad de tiempo que lleva viviendo la persona en Estados Unidos, el reporte de sus impuestos y los antecedentes penales, cuyo historial debe estar “limpio”.

Tener por lo menos estos tres requisitos, podría detener una deportación inmediata o ayudar en cualquier caso de solicitud migratoria.

No reportes información falsa

La abogada Tovar recomienda no dar ningún tipo de información falsa, ya que en muchas oportunidades es común que la gente incluya personas que legalmente no se pueden incluir como personas que residen en otro país, o la compañera sentimental con la que no hay matrimonio legal.

También recomienda que las personas no utilicen números de seguridad social alterados, o que pertenezcan a otras personas. Eso será catalogado como fraude y podría empeorar su situación legal en el país.

Lo mejor es asesorarse con un especialista, ya que muchas personas pueden obtener un Tax ID.

