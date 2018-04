No tengo papeles ¿debo de declarar impuestos? es lo que muchos se preguntan en estos momentos. Si está leyendo este artículo que también publiqué en mi página, es muy probable que usted sea de primera o segunda generación en este país. Esto significa que viene de una cultura donde declarar impuestos no es lo común. En los Estados Unidos, cada 15 de abril es la fecha límite para declarar sus ingresos del año anterior. En otras palabras usted le está diciendo al Gobierno, “yo gané tanto el año pasado”.

“Andrés pero si No tengo papeles”, me pueden decir. No hay nada que temer, usted no tiene que pararse frente a un oficial del IRS. El Gobierno ha simplificado el formulario al punto que uno mismo lo puede llenar. El formulario está en español, pero a pesar de eso yo le recomiendo que mejor se siente con alguien que sepa de impuestos. No estoy hablando de su vecina la que corta cabello, cuida niños y vende tamales.

Vaya con alguien profesional, que tenga una oficina que abre todo el año para atender a familias y negocios.Puede ser muy sencillo el solo declarar lo que le pagan por sueldo, pero usted debe también declarar hasta lo que gana en efectivo – “cash.”

A propósito, si no es un empleado a quien le paguen por nómina y le descuenten para los impuestos, sino que le están pagando en efectivo o como contratista, el Gobierno lo ve como un negocio. Si este es su caso, abra una cuenta de cheques separada de su cuenta personal. En esa cuenta deposita todo lo que entra a su negocio y sus ingresos que no vienen de un sueldo.

Use esa cuenta para hacer gastos solo del negocio. La diferencia de lo que entra menos lo que sale se llama ganancia y de esa ganancia debe pagar impuestos. Reserve una cantidad para los impuestos, entre el 10% y el 25%, dependiendo de cuánto gane, y deposítelo en una cuenta de ahorros separada. Ahora sí, lo que queda, después de separar para los impuestos, lo puede transferir a su cuenta personal como ingreso neto.

Guarde todas sus declaraciones de impuestos en un lugar seguro para que cuando las necesite, sepa dónde encontrarlas. Esto va a simplificar su vida muchísimo cuando llegue el momento de rendir cuentas y hacer su declaración de impuestos.

También le puede interesar: Slim encabeza la lista de multimillonarios latinoamericanos de la lista forbes

¿Qué pasa si no declara impuestos?

No declarar impuestos es un delito. Dese cuenta que no dije pagar impuestos, eso depende de la cantidad de ingresos que generó, sus gastos, número de personas en su familia y otros factores. Si una de sus metas es comprar casa con un préstamo, la única manera de comprobar ingresos es con sus declaraciones de impuestos.

Usted le puede decir al banco que ganó tanto, pero que lo ganó en efectivo. Al banco no le importa eso. Como declarar impuestos es la ley, básicamente el banco está diciendo, “si usted ganó eso, compruébelo con su declaración de impuestos”.

Si usted es de las personas que aspira a ser residente o ciudadano de los Estados Unidos, sin duda le pedirán sus declaraciones de impuestos. Si no las tiene, eso podría ser un obstáculo para obtener su estadía legal.Yo no escribo esto para que pague más o menos impuestos.

Yo sé que el dinero cuesta ganarlo y siempre hace falta, y por eso recomiendo ir con un profesional para encontrar todas las posibles deducciones legales que se adapten a su caso y hacer que la declaración sea más ventajosa para usted.

Haga su declaración; le aseguro que dormirá tranquilo sintiéndose mejor al saber que está cumpliendo con uno de los deberes más importantes de esta bella nación.