Información de impuestos para trabajadores eventuales

Un trabajo temporal o eventual podría durar tres u ocho meses, dependiendo de la compañía, la posición y de qué tan larga sea la “temporalidad”. Los trabajadores eventuales de las tiendas al menudeo, los supervisores de campamentos, salvavidas y los choferes del servicio postal feriado entrarían en esta categoría. Incluso TaxSlayer contrata a cerca de 300 trabajadores eventuales para auxiliar con apoyo durante la temporada ajetreada de taxes. Los trabajadores eventuales brindan alivio valioso, pero también tiene obligaciones fiscales, incluso cuando sólo trabajan medio tiempo. Aquí hay algunas de las preguntas fiscales más realizadas.

¿Necesito presentar impuestos debido a un trabajo eventual?

Aunque los trabajos eventuales son cortos y temporales, los impuestos deben tomarse en cuenta. Debe declarar impuestos si:

Tiene menos de 65, declara como un contribuyente soltero, y su ingreso es $10,400 o mayor. Ganó más de $6,350 como trabajador eventual, y alguien lo declara como un dependiente.

No necesita presentar una declaración de impuestos si:

Está siendo declarado como un dependiente y gana menos de $6,350.

Digamos que está soltero, que trabajó durante cuatro meses como salvavidas, y que ganó $4,000 cuando terminó la temporada. Su patrón no sabía que ganaría menos de $10,400, así que retuvieron impuestos en cada nómina. Sin embargo, usted no está obligado a pagar impuestos porque no llegó a límite de los $10,400. En este caso, podría no ser necesario que presente una declaración de impuestos, pero aún se considera candidato para un reembolso de impuestos. Es importante saber que sólo puede conseguir un reembolso si presenta una declaración de impuestos, así que podría querer declarar de todas formas.

¿Necesito llenar una W-4?

Sí. Para cualquier trabajo, eventual o de tiempo completo, debe llenar un formulario W-4 para que su patrón pueda informar su ingreso al IRS. Eso no significa que usted deberá impuestos.

¿Qué significa ser un “empleado con exención fiscal”?

Los empleados sólo pueden declarar una exención fiscal si:

El empleado recibió un reembolso el año anterior de todo el impuesto federal sobre la renta retenido de sus salarios, pues no tenían carga tributaria.

El empleado anticipa este año un reembolso de todo el impuesto federal sobre la renta.

Cuando llena un formulario W-4, tiene la opción de declarar exención completa de la retención del impuesto federal sobre la renta. Eso significa que su patrón no retendrá impuestos de sus salarios. Usted será responsable del pago de cualquier impuesto que deba.

ES TENDENCIA:

Seguir leyendo: Siguiente >