El peso mexicano inició la semana con el ‘pie derecho’, en una sesión de fuerte volatilidad por el temor a una nueva escalada en las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Pero el dólar no tuvo su mejor día.

Donald Trump dijo este lunes en Twitter que “si los países no hacen trato justo con nosotros, le serán aplicados aranceles”.

Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country – and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2018