Las autoridades chinas anunciaron el sábado por la noche que el país canceló las conversaciones comerciales planeadas con los EE.UU., en medio de una escalada de las tensiones entre los dos países.

Los funcionarios le dijeron a The Wall Street Journal que Beijing no estaba dispuesto a participar en lo que percibía como tácticas de presión, de acuerdo con el diario The Hill.

Según los funcionarios, la medida significó que China estaba cumpliendo su promesa de evitar las negociaciones bajo presión.

“Nada de lo que ha hecho EE.UU. ha dado ninguna impresión de sinceridad y buena voluntad”, dijo el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, en una conferencia de prensa el viernes, según el Journal.

“Esperamos que los EE.UU. Tomen medidas para corregir sus errores”.

Fuentes cercanas al asunto dijeron al Journal que Pekín estaba dispuesto a iniciar conversaciones con Washington el mes próximo, aunque Bloomberg informó que es poco probable que ambos se sienten hasta después de las elecciones de mitad de período en noviembre.

La retirada de Beijing se produce dos días antes de que la última ronda de aranceles impuesta por el presidente Donald Trump entre en vigencia.

El presidente Trump anunció el lunes pasado su última ronda de aranceles para productos chinos por valor de 200,000 millones de dólares.

El anuncio hizo que las acciones cayeran y provocó que China tomara represalias con aranceles de 60,000 millones de dólares en importaciones estadounidenses.

China has openly stated that they are actively trying to impact and change our election by attacking our farmers, ranchers and industrial workers because of their loyalty to me. What China does not understand is that these people are great patriots and fully understand that….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018

“Va a ser una gran cantidad de dinero la que entre en los cofres de los Estados Unidos de América”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca el lunes. “Un montón de dinero entrando”, agregó.

…..China has been taking advantage of the United States on Trade for many years. They also know that I am the one that knows how to stop it. There will be great and fast economic retaliation against China if our farmers, ranchers and/or industrial workers are targeted! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 18, 2018

Trump ha insistido en que los aranceles pueden usarse como palanca para asegurar mejores acuerdos comerciales para Estados Unidos, a pesar de que los legisladores bipartidistas advierten sobre las posibles consecuencias para los consumidores y la economía en general.

Pero los expertos en comercio dicen que los aranceles representan muy poco en ingresos y que los costos de las tarifas en última instancia se transmitirán a los consumidores estadounidenses, de acuerdo con The Hill.