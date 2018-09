El presidente Donald Trump ordenó hoy la imposición de aranceles del diez por ciento por valor de 200,000 millones de dólares a productos chinos a partir de la próxima semana, 24 de septiembre.

En un comunicado difundido por la Casa Blanca, el mandatario agregó que esos gravámenes aumentarán al 25 por ciento a partir del primero de enero.

Trump amenazó con aranceles adicionales si China adopta represalias, por lo que esta acción recrudece una guerra comercial entre las dos economías más grandes del mundo y elevará los precios de una amplia gama de bienes en EE.UU., desde bolsas de mano hasta refacciones de bicicleta.

Los aranceles comenzarán en diez por ciento y se elevarán a 25 por ciento a partir del primero de enero.

El presidente Donald Trump decidió comenzar a gravar las importaciones -cuyo valor equivale a 40 por ciento de los productos que China vendió a Estados Unidos el año pasado- después de un periodo de comentarios públicos.

Tariffs have put the U.S. in a very strong bargaining position, with Billions of Dollars, and Jobs, flowing into our Country – and yet cost increases have thus far been almost unnoticeable. If countries will not make fair deals with us, they will be “Tariffed!”

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 17, 2018