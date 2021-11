¿De donde salió el dinero de los Díaz la “familia millonaria”? (VIDEO)

Actualmente, la familia Díaz tiene diversos negocios en México, desde una cadena de gimnasios llamados “The Díaz Brothers”, un servicio de fletes, hasta una serie de propiedades que rentan para diversos eventos, de acuerdo con los propios testimonios de la familia millonaria, pero no siempre fueron ‘exitosos’.

El patriarca de la familia Díaz, reveló cuál fue uno de sus peores errores. “Una inversión para venderle carne de pollo al Ejército”, fue todo un ‘calvario’ para el Sr Ángel. “Compré camionetas, computadoras, mercancía y después ya no me aceptaron”, sin embargo, no se rindió y siguió intentando con más negocios.