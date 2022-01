Sin contar el comunicado que compartió en sus redes sociales, Amanda Miguel no ha hecho alguna declaración pública hasta el momento, al igual que las dos hijas de Diego, Ana Victoria y Ana Gimena. Tampoco se ha informado si se le brindará algún homenaje.

En las primeras horas del viernes 28 de enero comenzó a circular en redes sociales la noticia del sensible fallecimiento de Diego Verdaguer a los 70 años de edad a consecuencia del coronavirus , y tiempo después, se revelaron detalles de su funeral, aunque hasta el momento Amanda Miguel, su hoy viuda, no ha dado alguna declaración de manera pública.

“Yo sí creo en que regresamos, pero obviamente con otro cuerpo. Yo sí creo en esa realidad, profundamente, además”, expresó el también productor musical en una entrevista que le concedió al reconocido periodista Carlos Marín luego de que éste le dijera que no se sabía de nadie que haya regresado de la muerte para compartir su experiencia.

“Dios sabe por qué pasan las cosas”

“Diego tenía mucha ilusión de que saliera este tema, que compuso junto a Juan Gabriel, y que nos divertimos tanto haciéndolo los tres, y con Amanda, que también estaba ahí, y al final no lo dejaron. Dios sabe por qué pasan las cosas, pero es una pena. Y ya no importa si ceden o no ceden porque la ilusión la tenía Diego”.

“Él es el que tenía mucha ilusión de que la gente la escuchara. Se malinterpretó todo diciendo que él quería aprovecharse de Juan Gabriel, pero no era el caso y eso le causó una gran pena. Si sale ahora, qué bueno, pero ya qué más da”, compartió el productor Gustavo Farías, quien colaboró en varias producciones junto a Verdaguer, con quien compartía una amistad de años. Archivado como Revelan detalles del funeral de Diego Verdaguer