¿Qué noticia? Según el portal People en Español, la carismática conductora Francisca dijo: “Hoy vamos a hacer un anuncio de uno de nosotros, no se asusten, es bueno”, dicho anuncio no tiene relación con Adamari, por lo que comentó lo siguiente: “Señoras y señores nos llena de mucho orgullo contarles que ya es oficial: Jessica Rodríguez se une a nuestro equipo “, anunció a bombo y platillo Raúl González.

Adamari López Hoy Día: El café es muy necesario para Adamari por las mañanas

¿Codependencia al café? La guapísima conductora de Hoy Día, publicó un video en Instagram en donde da a conocer, mediante un lip sync que es fanática del café. “¿Cómo hacen esas personas que no toman café, se levantan y salen así al mundo, como salvajes?” Es lo que se puede escuchar en el audio.

Los seguidores que comparten su gusto por el café, al igual que Adamari, le comentaron cosas como: “Mi esposo no toma y yo me muero si no tomo”, “jaja… yo me levanto sin tomar café, pero… tomando agua”, “Salvajes los que toman café ☕️ y salvajada es tomar café cuando a uno no le hace bien el café … Y solo el olor, el aroma se puede disfrutar 😌”.