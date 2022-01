Tras la muerte de Diego Verdaguer, resurge incómodo momento que vivió el cantante y que estuvo a punto de costarle el divorcio

Su esposa, Amanda Miguel, le reclamó por besar a Galilea Montijo

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada”, expresó en esa ocasión

¿Galilea Montijo estuvo a punto de provocar un divorcio? En los más de 45 años que duró la historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer, hubo tiempo para todo, desde episodios positivos hasta muestras de celos y terceros en discordia. Así sucedió en septiembre de 2020, cuando una fotografía publicada en redes sociales provocó que Amanda Miguel alzara la voz para exigir su lugar.

Todo empezó cuando Diego Verdaguer subió a su cuenta oficial de Instagram una fotografía de su boda con Galilea Montijo, imagen proveniente del videoclip Voy a conquistarte (2013). Lo que desató la polémica fue que Diego escribió que las fantasías se pueden hacer realidad, explicando que la de él era casarse con Montijo.

Amanda Miguel reaccionó furiosa al ver la foto de Diego Verdaguer y Galilea Montijo besándose

“Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con Galilea Montijo y lo logré. Siempre que deseen algo postúlenlo con tal fuerza y determinación, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común”, escribió.

Esta publicación no sólo recibió respuestas de sus fans, sino también de la esposa de Diego Verdaguer, la cantante Amanda Miguel, a quien conoció en 1975 y de quien se enamoró a primera vista y con quien tuvo a su hija Ana Victoria: “Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc., etc… ¡sólo que vos estás casado!, mejor no postules eso… postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad. Dobles vidas no funcionan”, comentó.