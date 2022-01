“Alejandra Guzmán ha salido positiva una vez más en una prueba COVID-19. Esto después de haber tenido COVID el año pasado y estando doblemente vacunada”, afortunadamente, la rockera no presentó síntomas graves, sin embargo, a las semanas siguientes, la situación se complicó y las secuelas del COVID comenzaron a surgir.

El portal también destaca que la presentadora y comunicadora de espectáculos informó que debido a que esta operación fue inesperada para Alejandra Guzmán, tuvo que cancelar su llamado para la grabación del video ‘Sexo, pudor o lágrimas’, sin embargo mencionó que esta operación no era de alto riesgo.

Alejandra Guzmán se ha sometido a 40 operaciones desde el 2009

Cabe destacar que en una entrevista con Yordi Rosado, Alejandra Guzmán reveló lo complicado que ha sido para ella estarse sometiendo, desde el año 2009, a más de 20 operaciones por las mismas razones: “Ha sido un proceso muy largo, me empecé a dar cuenta que no estaba bien mi alud cuando estaba en Londres haciendo un disco, ahí ya no pude caminar”.

“Me empecé a sentir mal, tenía una fiebre espantosa. Se necrosa tu piel, se pone negra y dura como una piedra, y el plástico no permitía que pegara mi piel con piel porque había plástico”, contó durante una entrevista. Cabe destacar que esta operación se debe a esta misma situación.