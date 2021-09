Diana Laura Monterroza enfrentará sus dos procesos penales ante el juez Chris Morton de la Corte Criminal 230 de Distrito en el Condado de Harris . El juez Morton no ha determinado, hasta el momento de escribir esta historia, cuándo será la primera audiencia de la muchacha acusada.

El reporte de la División de Crímenes Vehiculares del HPD no detalla si la joven Diana Laura Monterroza manejaba su auto Nissan Altima a exceso de velocidad. Lo que sí detalla la investigación es que al llegar a la intersección de la calle Fountain View Drive, en el vecindario de Larchmont, la chica no aminoró la marcha de su Nissan Altima.

Al llegar a la esquina de la I-59 y Fountain View Drive el semáforo le marcó la luz roja de alto a los autos que viajaban por el carril lateral hacia el norte. Sin embargo, Diana Laura Monterroza no detuvo la carrera de su auto Nissan Altima. Sobre la otra calle viajaba Geovanny Nieto en su auto Acura TL hacia el noreste.

A la escena del brutal choque los primeros que se presentaron fueron los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston (HFD, por sus siglas en inglés) para atender a los heridos. Sin embargo, ya no pudieron hacer nada por Geovanny Nieto y fue declarado muerto en el lugar.

En su auto Nissan Altima quedó la joven Diana Laura Monterroza y los paramédicos del HFD comprobaron que la chica no tenía lesiones. Al lugar de la tragedia también llegaron los agentes de la División de Crímenes Vehiculares del HPD para investigar el impactó que se cobró la vida del padre de familia Geovanny Nieto.

La esposa de Geovanny Nieto, de quien no se revelará su nombre en esta historia para proteger su privacidad, estaba muy grave por el impacto y fue transportada de emergencia a un hospital del Medical Center de Houston en donde todavía se encuentra en condición crítica y con los médicos luchando por salvarle la vida.

Ahora la Fiscalía del Condado de Harris quiere saber de dónde venía la joven Diana Laura Monterroza en tan grave estado de ebriedad a tal punto que no era capaz de manejar su auto Nissan Altima. En Texas, los bares y restaurantes que sirvan alcohol en exceso a un cliente pueden enfrentar cargos penales.

El dolor de una familia inmigrante de El Salvador

El accidente mortal por el cual es acusada Diana Laura Monterroza en el que murió el hispano Geovanny Nieto ha causado un profundo dolor en su familia y amigos. Los seres queridos de Geovanny Nieto enfrentan el dolor por su muerte y además la angustia por ver a su esposa en estado crítico en el hospital.

María Morales, no se detalla cuál es su relación con el hoy occiso, abrió la cuenta Geovanny Nieto en la red social Go Fund Me, de solidaridad económica, para ayudar a que la familia del padre de familia enfrente los grandes gastos económicos que les ha causado el accidente provocado por Diana Laura Monterroza.