SpaceX de Elon Musk hará hoy un lanzamiento histórico de un cohete tripulado, será la primera vez que una compañía privada haya puesto astronautas en el espacio.

El lanzamiento, que será visto por el presidente Donald Trump, también se transmitirá en vivo a través del canal de televisión de la NASA.

Se espera que las condiciones climáticas locales para el histórico vuelo, en el que viajarán los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley, sean un 60% favorables antes del lanzamiento, que tendrá lugar a las 4.33 p.m., hora del este desde el complejo de lanzamiento 39A en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

La misión SpaceX lanzará el cohete Falcon 9 y la cápsula Crew Dragon adjunta al espacio como parte del Programa de tripulación comercial de la NASA, que ve a la agencia asociarse con empresas privadas.

Si tiene éxito, allanará el camino para futuras asociaciones comerciales y una nueva era de viajes espaciales.

Sí, SpaceX está a punto de enviar a sus primeros humanos al espacio. Los astronautas de la NASA Bob Behnken y Doug Hurley serán enviados en una cápsula Crew Dragon usando un refuerzo Falcon 9.

Team is performing additional pre-flight checkouts of Falcon 9, Crew Dragon, and the ground support system ahead of tomorrow’s Demo-2 mission. Weather forecast for launch is 60% favorable. pic.twitter.com/RgzkPfS8LW

Su destino es la Estación Espacial Internacional. Según The Guardian, allí encontrarán una pequeña bandera estadounidense en una bolsa con el mensaje: “Enarbolado en STS-1 y STS-135. Solo para ser eliminado por un equipo lanzado desde KSC “. El mensaje se refiere a la primera misión del transbordador en 1981 y la misión final del transbordador en 2011.

Behnken y Hurley, que seran lanzados al espacio hoy desde el Centro Espacial Kennedy (KSC), tendrán el honor de, finalmente, devolver la pequeña (pero gran) bandera estadounidense a la Tierra.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7

— SpaceX (@SpaceX) May 25, 2020