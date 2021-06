Dicho plan del DHS a cargo del latino, Alejandro Mayorkas, podría resultar en beneficios para diferentes tipos de inmigrantes indocumentados y lo que haría más fácil la inmigración en los Estados Unidos. Los documentos que revelaron el plan fueron obtenidos por el New York Times.

De acuerdo con el New York Times, el plan del DHS contemplaría formularios más sencillos para inmigrantes solicitantes, además de “menos obstáculos de seguridad”, y “más oportunidades de obtener visas de trabajo”, así como facilitar el camino para reunirse con sus familias.

Las propuestas del nuevo plan del DHS de la administración de Biden contemplan como beneficiados a los trabajadores altamente calificados, víctimas de trata y algunos familiares de estadounidenses que viven fuera del país, de acuerdo con el New York Times.

Además, los funcionarios de la administración de Biden estarían trabajando en una nueva regulación que permita obtener asilo a víctimas de la violencia doméstica, así como para refugiados LGBTQ+ de países donde podrían ser perseguidos o donde no se les reconocen sus derechos, asegura el New York Times.

El plan del Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por el latino Alejandro Mayorkas y al que tuvo acceso The Associated Press contempla cambios significativos como el permitir videos en lugar de las entrevista en persona con los agentes migratorios.

El documento de 14 páginas, al que tuvo acceso The Associated Press, fue enviado a la Casa Blanca para su aprobación el pasado 21 de abril. Las nuevas medidas beneficiarían a los inmigrantes que realicen trámites ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

De acuerdo con The Associated Press, el plan también promueve la presentación de algunos trámites en línea, para reducir los tiempos de procesamiento de la solicitudes de los inmigrantes indocumentados. Además, dichas medidas podrían ser aplicadas sin la aprobación del congreso.

DHS buscaría que la ciudadanía sea ‘más fácil’

Estas nuevos cambios que el DHS pidió para la ciudadanía, muestran la ‘visión’ sumamente diferente de la administración de Biden a la de Trump. De acuerdo con AP, el plan del DHS sobre la ciudadanía también busca darle “el beneficio de la duda” a los inmigrantes.

The Associated Press señala que, en caso de que un inmigrante se registre por ‘error’ para votar en las elecciones de los Estados Unidos, el nuevo plan contempla, que no sea castigado. Con las políticas actuales este acto podría resultar en una deportación.