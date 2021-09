Según se mencionó, la agrupación viajaba con más de 30 mil dólares y 800 mil pesos mexicanos, en efectivo. Al momento de declarar sobre el dinero con el que estaban tratando en efectivo, los miembros de dicho grupo no supieron como comprobar que el dinero que traían lo habían ganado de los conciertos en los que han estado trabajando y fueron detenidos. Archivado como: Detienen integrantes Banda Renovación

La detención se llevó a cabo cuando los militares marcaron el alto al camión , debido a una inspección de rutina. Al inicio de la inspección, se dieron cuenta las autoridades sobre el efectivo que estaban manejando y cuándo se les cuestionó sobre el por qué tenían esas cantidades y de dónde habían obtenido el dinero, ellos no supieron contestar.

¡Por traer dinero de más! Los integrantes de la banda Renovación, fueron detenidos en el puesto militar El Centinela el cual se encuentra en la autopista Mexicali-Tijuana, por trasladar más de 30 mil dólares en efectivo. El problema no era la cantidad de dinero que traían en efectivo, sino que no tenían forma de comprobarlo.

Por esa razón se les informó que el motivo de sus retención era por no poder comprobar estas cantidades es por ese que fueron remitidos a la dependencia Federal, para poder esclarecer su procedencia. Los integrantes de la agrupación accedieron al registro y apoyaron a los militares para esclarecer la situación lo más rápido que podían.

Hace menos de una hora, la agrupación subió una fotografía donde celebraran las fiestas patrias y no comentaron sobre su situación judicial. "VIVA MÉXICO. Felices fiestas Patrias", se lee en la inscripción de la imagen que compartieron los músicos. Hasta el momento, ninguna persona ha hecho declaraciones sobre la problemática que vivieron.

Según La Jornada, la banda, que participó en las Fiestas del Sol de Mexicali, viajaban a Tijuana para presentarse a otro concierto con motivo de los festejos de la Independencia de México. No se ha dado a conocer si los músicos ya han sido puestos en libertad, pero en redes sociales su página oficial ha estado activa.

“Esperemos que salgan bien de esta y el gobierno no se quede con su dinero, porque siempre pasa lo mismo con el gobierno de México, la verdad que vergüenza y ellos bien cómodos se van a quedar su dinero que con sacrifico les costó”, comentaron en redes sociales, haciendo hincapié en que esperan la situación haya mejorado.

En redes sociales, los usuarios se expresaron mencionando que esperan que el gobierno si les haya regresado el dinero que traían consigo ya que no es una cantidad exagerada como se pensaría. Los usuarios indican que se debe pensar que son varios los integrantes que están a disposición de la agrupación y entre todos ellos y otros servicios, se reparten el dinero.

“Déjenlos ir”

También mencionaron la posibilidad de que los dejaran ir, ya que las autoridades no deberían sobrepasar su trato y quitarles el dinero que han generado. Varios internautas se muestras indignados por la situación que aconteció en la tarde/noche del 14 de septiembre y esperan fielmente que hayan salido sin ningún problema.

“A lo mejor todavía no han hecho cuentas…y no se han repartido entre 19 integrantes mas el chofer. Saquen pluma, no es mucho dinero. Déjenlos ir.”, mencionó uno de los usuarios a través de la sección de los comentarios de la publicación de ChicaPicosa2, quien fue una de las principales cuentas en informar sobre la problemática.