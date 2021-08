Pero el gobernador Abbott, desde hace meses libra una batalla política y judicial en materia migratoria con el presidente estadounidense, Joe Biden, quiere que vaya un paso más allá y no se limite a avisar de avistamientos de migrantes sino que los propios soldados hagan cumplir las leyes de manera efectiva.

Pero no solo realizan funciones de la policía, si no que también están ayudando con las primeras etapas de la construcción de barreras fronterizas y un muro fronterizo, para tratar de evitar que un gran numero de personas indocumentadas lleguen al país de manera ilegal, explicó el comunicado.

Esta decisión, suma un punto desfavorable contra las políticas que deseaba implementar Biden, en su gobierno. Llega en un punto de inflexión, donde se esperaba que el jurado y las autoridades no llegaran a anular las prioridades de la administración de Biden, en torno a los indocumentados.

¿Quiénes serán los afectados?

El Congreso había ordenado a ICE que estableciera prioridades en la detención de inmigrantes indocumentados, y un memorando del Gobierno Biden el 18 de febrero estipuló que se diera prioridad a la detención de individuos que hubieran cometido delitos graves o que presentaran una amenaza para la seguridad pública y nacional, según la agencia Efe.

Por esta razón, se esperaba que la decisión del jurado no llegara a presentar un peligro, contra los inmigrantes. El gobierno de Biden había tomado en sí la responsabilidad de asegurar a los indocumentados de un proceso justo, donde no fueran reportados con severidad si no habían llegado a cometer un delito grave. Archivado como: Guardia Nacional detención indocumentados.