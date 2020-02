Un hombre de Florida fue arrestado por embestir con una vagoneta una carpa de registro de votantes del Partido Republicano, informaron el domingo las autoridades de Jacksonville.

VIDEO:

Gregory William Loel Timm, de 27 años, fue acusado con dos cargos de agresión agravada a una persona de menos de 65 años o mayor, un cargo de comportamiento criminal y otro de conducir con una licencia suspendida, indicó el Departamento de Policía de la ciudad en las redes sociales.

El Partido Republicano en el condado Duval dijo que instaló la carpa el sábado para registrar a sus votantes. Seis voluntarios de la campaña del presidente Donald Trump fueron “agredidos intencionalmente mientras registraban votantes”, señaló el partido en Twitter.

No hubo lesionados, según reportes de la prensa local.

“De la nada un hombre se nos acercó en una vagoneta, nos estaba saludando de manera un tanto amistosa, pensé que venía a hablar con nosotros, y en lugar de eso aceleró su vehículo y arremetió contra nuestra carpa, nuestras mesas”, contó el voluntario Mark Alfieri a la televisora WJAX.

UPDATE:Gregory William Loel Timm, 27, has been charged with two counts of Aggravated Assault on a person 65 years of age or older, one count of Criminal Mischief, and driving with a suspended driver’s license. 👍🏼👊🏼Excellent job @JSOPIO pic.twitter.com/FZbMpDG78W

Después de eso, retrocedió, grabó con su celular los daños en la carpa y los letreros esparcidos y realizó señales obscenas antes de irse, narró Alfieri.

Agentes se presentaron al lugar después de recibir reportes de una disputa, señaló el departamento de policía. Aparentemente la carpa había sido colocada dentro de un estacionamiento.

VIDEO:

Los registros de la corte sobre Timm no se habían publicado en internet el domingo en la mañana, por lo que se desconoce si tiene abogado. En los registros de prisión se indicaba que permanecía encarcelado.

La jefatura de policía no respondió el domingo a llamadas y correos electrónicos para solicitarle detalles adicionales.

Según el presidente de un sindicato local de empleados teatrales, la televisora WTLV reportó que Timm estudiaba para convertirse en ingeniero de sonido.

“Necesitan llegar a su fin estos ataques no provocados e injustificados contra los simpatizantes de Donald Trump”, dijo en Twitter la presidenta del Partido Republicano, Ronna McDaniel.

These unprovoked, senseless attacks on @realDonaldTrump's supporters need to end. I want to echo the @DuvalGOP in saying: We will not be silenced by cowards, and these disgusting acts will only make us work harder to win November. https://t.co/GQ7OrbtSO2

— Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) February 9, 2020