“Ella también es víctima de su enfermedad”, dijo abuela de los niños

“No la voy a criticar”, dijo la abuela de los niños, según ABC7. “Le deseo lo mejor. Ella también es víctima de su enfermedad, que es la depresión. Y más en estos tiempos en que la gente no podía salir. Ella nunca salió por nada”, declaró.

Al parecer, no existían indicios de violencia en la casa de Sandra Chico antes del aterrador descubrimientos de sus tres hijos muertos. El alguacil Alex Villanueva dijo: “No hubo advertencias de ningún tipo. No hubo llamadas repetidas de servicio. DCFS no participó. No hubo denuncias de abuso infantil”.