Dan a conocer detalles de la muerte del actor mexicano Enrique Rocha

Sin embargo, su gran amigo Juan Ferrara comentó en una entrevista con Televisa sobre los últimos momentos del histrión. “Lo que me decía Emilio Cárdenas, un amigo entrañable también, cenábamos los tres juntos frecuentemente, que (Enrique Rocha) se acostó para ver la carrera (de Fórmula 1) y que ya no se despertó”, contó.

En sus declaraciones a El Universal, Espejel solo confirmó que el querido actor había muerto “de manera natural”, pero dejó a todo mundo con la inquietud de saber de qué había fallecido entonces si no sufría de ninguna condición médica. La familia aun no se ha manifestado para aclararlo.

“La muerte de los justos”

“Tuvo lo que se llama la muerte de los justos. Falleció dormido, sin aspavientos, sin dolores, sin pasar malos ratos. Fue muy inesperado”, agregó Ferrara sobre la partida de su amigo y continuó comentando el “susto” que se llevó cuando recibió la lamentable noticia.

“Realmente, fue un susto horrible, porque abrí el teléfono y entonces me estaban solicitando unas palabras para el fallecimiento de Enrique Rocha. Pensé que era una broma en un principio. Fue un susto horrible cuando me enteré de todo. Fue una noticia que nunca me esperé”, dijo.