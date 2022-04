Está más nerviosa que nunca ante el especial día

“A veces me dan nervios cuando pienso en la fecha, en vestidos y así, más que nervios como mariposas porque estoy muy emocionada… estoy muy emocionada porque ¿qué más prueba de amor que nuestro propio hijo allí? Es muy bonito tenerlo allí que nos vea casándonos”, comentó hace unas semanas Francisca Lachapel en una entrevista para el podcast de Ana Patricia Gámez.

Cuando hace algunas semanas, Francisca Lachapel decía que tenía terror de que la familia de su esposo no la aceptara por su color de piel, también le cuestionaron sobre la forma de ser de Francesco Zampogna y si la presionaba en decisiones que ella no quisiera tomar, como embarazarse de nuevo: “Él me apoya en todo lo que yo hago, bueno tenemos un hijo y ya nos vamos a casar, no le queda de otra, se aguanta jajaja, pero yo creo que sí me apoyaría, ya no es celoso con nada, Francesco es bastante seguro y me ha enseñado a mi a ser segura”, finaliza diciendo la conductora de Despierta América. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL ANUNCIO DE LA BODA DE FRANCISCA LACHAPEL EN DESPIERTA AMÉRICA.