En conjunto con sus compañeros de trabajo planearon dejar 100 dólares por persona para sorprender a la trabajadora, en el portal de El Diario se compartió que incluso habían llamado tiempo atrás para tener el conocimiento de cómo funcionaba su política de propinas, para confirmar que no tuvieran que repartir su pago extra.

Despiden mesera por propina. Las cosas que suceden de manera inesperada suelen cambiar por completo la vida, a veces pueden obrar a tu favor como en otras no tanto que digamos. Pero sin duda cada día trae consigo sorpresas que uno nunca espera, en ocasiones son tan pequeñas que no les damos importancia pero siempre hay algo que ocurre en nuestra vida.

En el video se puede apreciar que a un lado de Grant se encontraba Ryan escuchando atentamente lo que el empresario de bienes raíces decía, tras escuchar la noticia la chica no se pudo contener y rompió en llanto. Al fondo se escuchan aplausos y gritos de festejo por parte del equipo de Wise.

Lamentablemente tras esa situación Ryan Brandt fue despedida como lo dio a conocer, por comentarle al comensal sobre la indicación que recibió por parte del gerente en turno del restaurant acorde a la repartición de la propina con todo el resto del equipo y no sólo con las dos meseras que él había aclarado.

“Tenía que entregar mi dinero en efectivo a mi jefe de turno, y luego me llevaría a casa el 20 por ciento”, comentó Ryan a medios locales según el portal 24 Horas. De acuerdo con el portal El Diario cuando el empresario se enteró de lo que Ryan comentó pidió al restaurant que le regresaran el dinero y planeó dárselo a las meseras por fuera del establecimiento para que no se viera perjudicada por lo que el gerente le indicó.

Ryan Brandt había solicitado un préstamo para solventar sus gastos universitarios

La ex mesera dijo a ante los medios de comunicación que ella había pedido prestada una cierta cantidad significativa de dinero para poder solventar sus estudios universitarios, y que ahora que fue despedida no tiene cómo pagar esa gran deuda que tiene, todo por haber hecho saber que su propina sería dividida.

En un comunicado, Oven & Tap le dijo a The Independent que la camarera fue despedida supuestamente días después de que el enorme grupo de empresarios hiciera presencia en el restaurante, y que su despido no tenía que ver con no querer repartir la gran y jugosa propina que se le había otorgado, informó el portal de 24 Horas.