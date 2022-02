¡Sal de la hibernación esta primavera con una desintoxicación para una nueva tú fresca y revitalizada! ¿Suena asombroso no? Desafortunadamente, puede ser difícil dejar la comida casera del invierno en la comodidad del sofá. La mayoría de nosotras piensa en un jugo rápido cuando escucha la frase desintoxicación corporal, pero una desintoxicación es más que lo que comes, se trata de todas las toxinas y estrés en tu vida diaria.

No hay reglas establecidas en cuanto a cómo hacer una desintoxicación. Se supone que te hace sentir mejor y no maltratada, así que rétate y espera sentirte no tan genial al inicio, pero no vayas a extremos tales como jurar que nunca superarás esto de nuevo. Comienza sencillo al limpiar tu alacena y deshaciéndote de la comida chatarra, comida procesada y snacks poco saludables. Luego ve al súper mercado para agarrar unos alimentos nutritivos desintoxicantes.