Pregunta: ¿Estás organizando una BBQ de verano y quieres ofrecer un postre que es saludable, refrescante, hermoso y fácil de hacer? ¿Qué sirves? Pista: No es helado y no es pastel (aunque esos postres también son muy deliciosos). Es una hermosa, dulce y sencilla bandeja de fruta. Así es, una bandeja de fruta perfectamente elaborada es el mejor postre para tu próxima reunión de verano, y estamos aquí para ayudarte a preparar la mejor bandeja de fruta que existe. Y aquí está la mejor parte; a diferencia de otros postres, cuando se trata de fruta puedes comer tanta como quieras. Claro que sí. De acuerdo con el Dr. David Ludwig, director de New Balance Foundation Obesity Prevention Center en el Hospital Infantil de Boston: “El azúcar consumido en la fruta no está relacionada con efectos adversos en la salud, sin importar qué tanta comas”. Él dice que la fruta fresca íntegra (lo sentimos, no estamos hablando del sabor artificial): “Contiene una recompensa de antioxidantes y nutrientes saludables, y su estructura celular, hecha de fibra, nos hace sentirnos satisfechos y provee otros beneficios metabólicos”. En otras palabras, la fruta es saludable, lo cual significa que puedes comer tu postre sin culpa alguna.

Una bandeja de fruta es lo que necesitas ¿Así que por qué no hemos estado sirviendo una bandeja de fruta todo este tiempo? Hay una buena probabilidad que pensábamos que la fruta no era tan emocionante o sabrosa. Si eso describe tus sentimientos y tú crees que una bandeja de frutas es aburrida, lo estás haciendo a) mal b) no lo estás haciendo bien. Aunque una bandeja de frutas es en definitiva un postre sencillo que es fácil de preparar, y que se trata de todos los sabores naturales de la fruta, es también una forma de arte. Y cuando lo haces de manera correcta, la fruta puede ser el dulce que tú y tus amigos están deseando. Así que, ¿cómo llevas una bandeja de fruta de aburrida a algo que hace agua la boca? Cuando se trata de los sabores a servir, una bandeja de frutas fantástica ofrece una variedad de sabores y texturas. No puedes servir solo melón y esperar que todo mundo se sorprenda. Asegúrate de incluir un buen mix de sabores que vayan de dulce a ácido y todo lo que esté entre eso. Amamos comenzar con melón y luego añadir piña y cítricos, que dan una dosis de acidez para emocionar a tus invitados.

La variedad frutal Luego incluye manzanas crujientes y bananas cremosas, y cubre todo con una mezcla de bayas. Usa lo que está en temporada y lo que se vea y tenga el mejor sabor cuando vayas a tu mercado local. En el verano nada se ve o tiene un sabor más asombroso como los melocotones maduros; cuando está disponible, la naranja roja es una adición especial; y no te olvides del kiwi, que es ambos, suave y crujiente (y hermoso) Pasando a la apariencia de tu bandeja de fruta, es importante notar que tener fruta fresca y sabrosa es solo la mitad de la batalla. También necesitas que tu bandeja se vea atractiva—como un trabajo artístico. ¿No estás convencida que la fruta puede ser artística y hermosa? Solo pregunta a la estrella del Instagram, Jenny Zhang, quién, como Business Insider informa, tiene casi 12,000 seguidores esperando ver sus fotos hermosas de, espera, bandejas de fruta que ella crea en su dormitorio en Londres.

El color de tu bandeja de fruta Zhang, una estudiante de negocios en el London School of Economics, atribuye su éxito a la felicidad que las personas sienten cuando ven sus hermosas exhibiciones de fruta fresca. Ella explica: “Pienso que el arte tradicional debe provocar un sentimiento de alguna clase, y con esa nueva tendencia de fotografiar la comida, la gente obtiene un sentimiento de satisfacción de las fotos”. Estamos 100% de acuerdo, y si no nos crees, solo echa un vistazo a su hermoso trabajo; te retamos a no sentirte inspirada. Así qué, ¿cómo haces que tu bandeja de fruta se vea perfecta? Unos cuantos trucos para que pruebes: Primero, puedes coordinar el color, queriendo decir que puedes seleccionar diferentes tipos de fruta de un grupo de color (piensa en rojos, azules, naranjas, etc.) Otro tip es enfocarte en la simetría y en la organización. Un arreglo atractivo es interesante de ver y tiene el factor sorprendente que la ensalada no tiene.

Algo extra Ina Garten (aka Barefoot Contessa) está de acuerdo que una bandeja de fruta: “Puede parecer un bowl de M&M si hay muchos colores dispersos sin orden”. Por último, varía el tamaño de tus frutas. Garten dice que a ella le gusta: “Tener una cosa que es más alta que el resto, como un gran racimo de uvas o una papaya cortada decorativamente, para dar altura a la bandeja”. Último pero no menos importante, si la fruta sola no funciona para ti, siempre puedes servir tu bandeja con unos dips de fruta sabrosos. Un dip cremoso combina el queso crema con azúcar en polvo, crema batida, jugo de limón, jugo de piña y limón rallado, lo que da como resultado un dip dulce, pecaminoso y ligeramente ácido que va bien con cualquier clase de fruta. Sigue estos tips y te garantizamos que tus invitados no estarán decepcionados cuando vean una bandeja de fruta en tu próxima reunión.