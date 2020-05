Desempleo Estados Unidos. Más de 2.4 millones de trabajadores despedidos solicitaron beneficios de desempleo en Estados Unidos la semana pasada, ya que el brote de coronavirus llevó a más empresas a recortar empleos, a pesar de que la mayoría de los estados han comenzado a permitir que algunas empresas vuelvan a abrir bajo ciertas restricciones.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 2,438,000 for the week ending 5/16 (-249,000).

Insured unemployment was 25,073,000 for the week ending 5/9 (+2,525,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW

— US Labor Department (@USDOL) May 21, 2020