" Es inapropiado para los niños de preescolar y primero y segundo grados . Los padres no quieren que esto pase en nuestras escuelas", añadió el gobernador e informó la agencia Efe. Las declaraciones de DeSantis, surgen después de que se emitiera un comunicado de prensa donde se informó de la reciente promulgación y los cambios que habrá en las leyes de Florida.

"El proyecto de ley prohíbe la instrucción en el aula sobre orientación sexual o identidad de género desde jardín de infantes hasta 3 grado y prohíbe la instrucción que no es apropiada para la edad de los estudiantes y requiere que los distritos escolares adopten procedimientos para notificar a los padres si hay un cambio en los servicios de la escuela con respecto a la salud o el bienestar mental, emocional o físico de un niño.", informó el comunicado emitido por el Gobierno de Florida.

Después de darse a conocer el proyecto de ley, y de los comentarios que realizaron las figuras del espectáculo en los Oscar, Ron DeSantis, en la rueda de prensa que tuvo el día de hoy, declaró que no le importaban las quejas que los demás hagan ya que está protegiendo a los padres y estudiantes de Florida ante las situaciones inapropiadas que pueden surgir en las aulas.

“No me importa lo que digan los medios de comunicación corporativos, no me importa lo que diga Hollywood, no me importa lo que digan las grandes corporaciones, aquí estoy. No voy a dar marcha atrás”, dijo DeSantis al firmar la ley ante los medios de comunicación que se reunieron en una escuela en Spring Hill.