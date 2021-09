Derek Chauvin apelará su condena por la muerte de George Floyd

El ex agente de policía sostiene que el juez cometió errores de derecho en varios momentos clave del proceso

Chauvin fue condenado a 22,5 años de prisión por la muerte de George Floyd

El ex agente de policía de Minneapolis que fue declarado culpable de asesinato por la muerte de George Floyd pretende apelar su condena y sentencia, señalando que el juez no hizo un uso correcto de sus facultades discrecionales o cometió errores de derecho en varios momentos clave del proceso, según documentos presentados el jueves.

Derek Chauvin señaló que pretende apelar con 14 argumentos. Entre ellos, asegura que el juez Peter Cahill incurrió en un error de apreciación cuando rechazó la solicitud de Chauvin de trasladar el juicio fuera del condado de Hennepin debido a la publicidad en torno al caso.

Derek Chauvin apelara su condena

También aseguró que el juez no ejerció correctamente sus facultades discrecionales cuando rechazó una solicitud para aislar al jurado durante todo el juicio, y cuando rechazó las solicitudes de posponer el juicio o de otorgar uno nuevo, informó The Associated Press.

Chauvin fue declarado culpable hace unos meses de cargos estatales de asesinato no intencional, asesinato en tercer grado y homicidio imprudencial por la muerte de Floyd en 2020. Fue sentenciado a 22 años y medio en prisión, una condena mayor a los 12 años y medio preestablecidos, después de que el juez concordó con la fiscalía que existían factores agravantes en la muerte de Floyd.