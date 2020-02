Ledift Torres, especialista en lactancia y posparto, aclara cómo se manifiesta este trastorno.

Entre los síntomas que presenta la madre en la depresión posparto son sentimientos de tristeza, rareza, fatiga, irritabilidad, insomnio, entre otros.

El mito que la depresión posparto tarda 40 días fue desmentido por Ledift Torres.

Depresión posparto-madre-síntomas-mundo-mami. La depresión posparto cada vez ataca a millones de madres luego haber dado a luz a su hijo y en algunos casos se tarda por recuperar su estado de animo normal.

Pero la pregunta de las mil lochas; ¿Cómo se manifiesta? y ¿Cómo podemos hacer cuando una madre enfrenta una depresión posparto?

Las incógnitas son analizadas por un grupo de expertas, para descifrar porque la madre atraviesa por cambios inevitables durante su nuevo rol en el seno familiar.

En esta oportunidad, Mundo Mami, a través de la plataforma digital Mundo Hispánico, abordó hasta dónde es capaz de llegar una madre deprimida cuando asume el cuidado de su nuevo hijo.

Ledift Torres, es especialista en lactancia y posparto y además fundadora de la escuela online “Soy un Cerezo”, abre el debate para entender esta situación que a veces se torna confusa.

Foto/Captura Mundo Hispánico

La experta Ledift Torres manifestó que la depresión posparto se genera en la madre cuando está enfrenta sentimientos de tristeza, rareza, fatiga, irritabilidad, insomnio, cefaleas, cansancio y siente que está desencajada, siendo estos síntomas mas comunes.

“Luego de tener a su hijo en sus brazos, la madre, además de enfrentar efectos físicos, también atraviesa por un impacto emocional desde el momento que da a luz”, analiza la experta Ledift Torres.

Según el Instituto Nacional de Salud Mental (NIH) de los Estados Unidos, “después de dar a luz, los niveles de hormonas, tales como estrógeno y progesterona, en las mujeres van disminuyendo de manera rápida, lo cual genera ciertas alteraciones químicas en el cerebro que desencadenan cambios de ánimos”.

Por lo tanto, Ledift Torres, especialista en lactancia y posparto, refuerza la tesis del Instituto Nacional de Salud Mental de EE.UU.

Dice que es muy importante que el entorno familiar reconozca y acepte que la madre se va a comportar de una manera diferente luego del nacimiento de su hijo, ya que es parte de su naturaleza femenina.

“La mujer, al convertirse en madre, su vida cambia y también la de sus allegados”, sostiene Ledift Torres, durante su entrevista con la conductora de Mundo Mami, Elimar Azuaje.

Tanto el esposo y la familia tienen que convertirse en el apoyo más fuerte para ayudar a la madre a superar con éxito le depresión posparto y continuar con vida normal.

Ledift Torres apunta que es muy sustancial darle espacio y el tiempo necesario para que la madre descubra su nuevo papel ahora y adelante, “la pareja y la familia tienen que encargarse de todas las acciones en el hogar hasta que ella normalice sus ánimos”.

¿Cuánto tiempo dura la depresión posparto en la madre?

Otras fuentes, que abordan el tema de la depresión posparto, argumentan que este estado de ánimo se puede producir hasta un año después de dar a luz.

Pero la experta desmontó un mito sobre que este tipo de trastorno no se extiende por un periodo de 40 días como se cree en la sociedad, la cual es totalmente mentira.

“El tema de la cuarentena surge a raíz de una creencia antigua, donde la tribu se encargaba de ayudar a la madre en las actividades del hogar, mientras ella recuperaba fuerza tras el parto”, aclaró Ledift Torres.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Ante esto, la fundadora de la escuela online “Soy un Cerezo” revela que, según estudios la depresión posparto tarde en desaparecer en la mujer alrededor de dos años.

Para que la madre recupere su estado de ánimo normal, la especialista afirma que todo dependerá de la madre para desaparecer depresión posparto de su cuerpo.

Por lo que recomienda a las mujeres prepararse para convertirse en madre y de esta manera evitar que aquellas emociones de rabia, tristeza, desinterés sigan afectando su estado emocional.

