Relaciones de parejas: Herramientas para fortalecer este vínculo

En esta oportunidad, Mundo Mami te explica tres herramientas fundamentales para fortalecer las relaciones de parejas.

Trata de aplicar la comunicación, el respeto y el amor en tu seno familiar.

La experta Isa Montes especifica algunas recomendaciones vitales.

Un panel de expertos explica algunas herramientas para fortalecer las relaciones de parejas cuando ya todo llegó a su límite.

Discusiones, gritos y discrepancias invadieron el seno del hogar en cualquier momento de la vida afectando severamente las relaciones de parejas, un vínculo de vital importancia para la convivencia familiar más aún sí hay hijos de por medio.

A veces, las relaciones de parejas atraviesan por una cuerda floja que en cualquier momento pudiera caerse a lo profundo de un abismo porque no aplicaron las herramientas esenciales para salvar esa unión que se profesaron para siempre.

Para este tipo de comportamiento en las relaciones de parejas, es necesario buscar ayuda profesional con el objetivo de focalizar las fallas y cristalizar soluciones.

En esta oportunidad, Mundo Mami de Mundo Hispánico, abordó este tema tan controversia y abre un abanico de herramientas que tanto el hombre y la mujer pueden experimentar.

Sin duda alguna, esto ayudará a que las relaciones de parejas pasen la tormenta y estén resguardadas bajo un clima equilibrado y sin conflictos.

La moderadora de Mundo Mami, Elimar Asuaje, entrevistó a la hispana Isa Montes, coach de vida y salud, quien, desde su experiencia de vida, aconsejó a las parejas a encontrar el punto de equilibrio para una convivencia sana y llena de armonía.

La experta en salud y vida, Isa Montes, argumentó que los pilares fundamentales para fortalecer las relaciones de parejas son la comunicación, el amor y el respeto.

Foto/ Captura Mundo Hispánico

Desarrollar acciones comunicativas

Sin duda alguna, la comunicación es la interacción entre uno o dos personas, entonces, cuando esta habilidad se ve interrumpida se genera una desconexión y desconfianza con la otra persona.

Por lo tanto, Isa Montes, sostiene que la comunicación en las relaciones de parejas es un elemento fundamental, pues alega, que si no se produce la interacción “todo se pierde”.

En ciertas ocasiones, el descontrol y la falta de comunicación en las relaciones de parejas terminan en un caos total, sin medir las consecuencias que esto generaría en los hijos cuando éstos observan comportamientos agresivos de sus padres.

Ante este escenario, Isa Montes, especialista en salud y vida, explica que lo más conveniente es respirar profundo y discutir el tema en otra oportunidad sin la presencia de los pequeños de la casa.

“Discutir frente a los niños no es conveniente para su desarrollo emocional y autoestima, ya que ellos crecerán en medio de un ambiente lleno de turbulencia y conflictos”, resaltó Isa Montes.

Estudios indican que la conducta de los padres se puede reflejar en la actitud de los niños durante su crecimiento.

Foto/cortesía

Mantener viva la llama de amor

“No te robaré un beso, pero haré que te mueras por robarme uno” o “Te comería a besos, pero sucede que te necesito con vida”, más que frases de amor de autores anónimos son algunos detalles que debe prevalecer en las relaciones de parejas para que esa llama no se apague.

Por lo tanto, el hombre y la mujer tienen la responsabilidad de desarrollar una convivencia solidad y sana en cualquier etapa de su vida.

La experta, Isa Montes, argumenta que el amor actúa como un agente facilitador en las relaciones de parejas, pues considera “si no hay ese sentimiento puro es muy difícil mantener el respeto y la comunicación afectiva”.

Existen varios indicadores que propician la muerte del amor en la convivencia de las parejas tales como; cansancio, estrés laboral, problemas económicos, poca atención, y similitud de caracteres.

Según la experiencia de Isa Montes, el primer paso que debe realizar la pareja es darle un respiro a la relación como por ejemplo tomarse un tiempo como pareja, llegar acuerdos y darles mayor cabida a los detalles.

Una de las opciones para romper con la rutina es seleccionar un día viernes para salir con tu pareja a un lugar de esparcimiento como un restaurante o ir al cine, según la experta esto revivirá aquellos sentimientos que se estaban desvaneciendo.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Otro de los valores es el respeto

Otras de las virtudes que debe prevalecer en las relaciones de parejas es sin duda el valor del respeto.

Según fuentes documentables, esta sumisión permite reconocer, aceptar y valorar las cualidades de tu ser amado, es por ello, que Isa Montes sostiene que es un factor de vital importancia para desarrollar afecciones sanas y libre de barreras.

“Amar no es mirarse el uno con el otro, sino más bien mirar ambos en la misma dirección”, Antoine de Saint-Exupéry

