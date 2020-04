Deportan inmigrantes coronavirus. Autoridades de Estados Unidos, encabezadas por el presidente, Donald Trump, deportan a más de 10 mil inmigrantes desde el 21 de marzo a la fecha, al tomar como motivo las medidas preventivas de salud contra la pandemia del coronavirus, lo que ha originado que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su siglas en inglés) tenga total control sobre sus expulsiones sin hacer caso de las leyes migratorias, de acuerdo a lo publicado en el portal de The Washington Post.

Esta acción ha ocasionado que de una manea casi inmediata todas las personas indocumentadas que llegan a los centros de detención, sean regresados a su país natal, por lo que estos lugares permanecen casi vacíos, ante el temor de que se llene de personas contagiadas con el Covid-19.

Tan drástica es la disminución que se tiene en los centros de detención que al hacer una comparación con el año pasado en las mismas fechas, se puede establecer que hoy se tienen alrededor de 100 inmigrantes sin papeles mientras que en 2019 se tenía un registro casi 20 mil detenidos.

Fewer than 100 migrants in custody at border, down from 20,000 a year ago, as Trump administration expels crossers amid pandemic https://t.co/rNFb9DleYC

— The Washington Post (@washingtonpost) April 9, 2020