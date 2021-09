Demanda esposo Ninel Conde: ¿Ninel Conde involucrada?

Durante la entrevista que le realizaron a Norlan Moncada, habló sobre lo que su exsocio le decía de parte de su esposa, Ninel Conde: “Si te digo que me está apoyando te miento, y si te digo que no me está apoyando también te miento”, dijo sobre la posible involucramiento de la cantante.

Según las palabras del empresario, Ninel tendría en su poder parte del dinero que Larry defraudó: “Al inicio me decía que era inocente, y que una de las cosas que se le estaba haciendo más complicado, era como que su esposa no estaba colaborándole con la liberación de la plata que ella le tenía”.