Ya están empezando a llegar los pagos de estímulo económico por coronavirus del gobierno

¿Debo declarar impuestos para recibir el cheque de ayuda?

El especialista Carlos Álvarez responde todas tus dudas

Muchas personas se preguntan: ¿Debo declarar impuestos para recibir el cheque de ayuda del gobierno?

El dinero es un tema importante para todos pues afecta la economía familiar y en general, la vida de las personas.

En medio de la crisis por el coronavirus, el gobierno ha decidido emitir cheques de estímulo económico para ayudar a las familias a lidiar con la situación.

Sin embargo, la pregunta recurrente es si es necesario declarar impuestos para poder recibir este apoyo del gobierno.

Conversamos con el experto en materia de impuestos, Carlos Álvarez, quien contestará todas tus dudas sobre las declaraciones, ayudas del gobierno, beneficios de desempleo y diferentes opciones para recibir apoyo financiero en estos complejos tiempos de pandemia.

¿Es necesario declarar impuestos para recibir la ayuda del gobierno?

Eso depende de cada situación, pero por lo general si tú ya has estado haciendo declaraciones de impuestos en los últimos años, aunque no hayas hecho la declaración de impuestos del 2019, te puede llegar el cheque del estímulos. Si el IRS no ve los impuestos de 2019, se van a fijar en los números del 2018.

Aunque cada caso es único. Por ejemplo, sabemos que para estos cheques de estímulos hay límite, para una persona soltera el ingreso máximo para recibir el pago total de 1200 es de 75000 dólares. Si gana hasta 99000 recibe una cantidad reducida, no 1200 completo.

Para que una pareja casada reciba el pago completo de 1200 por persona por adulto, el ingreso máximo es de 150,000 y si tienen ingresos entre 150 y 198 mil sería un pago reducido.

Entonces, para la pregunta de si tenemos que hacer impuestos o no, si tuviera una declaración de impuestos en el 2018 con ingresos mayores a estos límites y en 2019 tenemos ingresos más bajos, sí conviene hacer esos impuestos en cuanto antes, por qué entonces el IRS ve ingresos menores y aplicarías al pago completo del cheque.

Para quienes reciben beneficios de Seguro Social, que por lo general no tienen más ingresos y que reciben sus beneficios por medio del depósito directo a una cuenta bancaria, mientras sea de Estados Unidos, no tienen obligación de hacer declaración de impuestos para que les llegue este cheque de estímulos.

Para ayudar a todos a verificar el estado de su Pago de Impacto Económico, #IRS lanzará una herramienta que proporcionará el estado de un pago, incluyendo la fecha en que está programado a ser depositado o enviado por correo. https://t.co/YHSdAWWAdX #COVIDreliefIRS pic.twitter.com/uroSAIcFkU — IRS en Espanol (@IRSenEspanol) April 15, 2020

¿El IRS habilitó una nueva herramienta para agilizar los pagos?

Tenemos entendido que la manera más rápida para recibir el pago es por depósito directo a una cuenta de banco.

Si anteriormente, cuando has hecho declaraciones de impuestos y recibiste reembolso, has elegido la opción o depósito directo, el IRS tiene información sobre ti y sobre tu cuenta bancaria y no ocupas hacer absolutamente nada.

En casos donde has hecho impuestos, pero no tienes reembolso y te toca pagar, o si has tenido un reembolso pero prefieres que te manden un cheque en lugar de que te hagan depósito directo, pues el IRS no va a tener registro de tu información bancaria. Entonces, para agilizar un poco estos pagos a los americanos, el IRS en su página de internet IRS.gov habilitó un enlace para que la gente entre, cree una cuenta e ingrese una cuenta de banco para que puedan recibir el pago un poco más rápido.