Un mes lleno de tormento, dudas y resentimiento, han culminado con un giro totalmente inesperado. Hoy, se confirmó por el FBI que los restos óseos encontrados en una reserva cercana al Carlton, son de Brian Laundrie. De acuerdo con New York Post, los federales confirmaron que se trataba de Laundrie por sus registros dentales.

Hoy, después de incrementar los rumores se llegó a la conclusión de que se trataban de ‘huesos humanos’. Lo que llama la atención, fue que a un lado de los restos se encontraba la mochila y un cuaderno de Brian Laundrie. El FBI, no ha dado algún comunicado que confirme la muerte del joven, de 23 años, pero el abogado de la familia mencionó que quizá si es él. Archivado como: Declaran muerte Brian Laundrie

Declaran muerte Brian Laundrie: Los rumores se han desatado

Después de darse a conocer que los huesos pertenecen a un humano y los objetos son de Laundrie, diversas teorías han salido a la luz. Medios de comunicación, comparten que en la libreta de Laundrie podrían venir pistas de lo que sucedió con Gabby Petito, mientras que otras personas comenzaron a sospechar de los padres de Brian y comentan que quizá es una ‘cortina de humo’ para que él pueda escapar.

The Sun, mencionó que el FBI no ha confirmado el estado en el que se encontraron los restos; algunos piensan que por la zona donde se hallaron, debajo del agua, podrían estar en una fuerte descomposición y que será más difícil identificarlos. De acuerdo con la información que está circulando, no se conoce si encontraron un esqueleto parcial o completo. Archivado como: Declaran muerte Brian Laundrie