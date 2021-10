Ellos, informaron que ahora quieren lidiar con el duelo que ocasionó la muerte de Gabby y por ende, no tienen un pensamiento acorde a la situación que están viviendo los Laundrie. Nichole y Joe, padres de Petito, en otras ocasiones mencionaron lo “decepcionados” que estaban ante la falta de apoyo que obtuvieron de Roberta y Chris, cuando se anunció la desaparición de su hija. Inclusive, semanas atrás Nichole, admitió que las palabras de los Laundrie ante el fallecimiento de la joven, eran basura.

TODAVÍA NO HAY UN CIERRE. A un par de horas de confirmarse la muerte de Brian Laundrie, la familia de Gabby Petito lanzó un corto comunicado a través del abogado familiar para dar unas palabras ante la muerte del joven, quien fue el prometido de su hija y pasó a ser considerado uno de los sospechosos principales en el caso de Petito.

El día que se confirmó la causa de muerte de Gabby Petito, la familia de Brian Laundrie expresó un par de palabras ante la pérdida de quien fue la prometida de su hijo. En un comunicado expresado por Steve Bertolino, abogado familiar, mencionaron que era un ‘acontecimiento triste’ pero que no se podía vincular a Laundrie en el caso, sin tener las pruebas suficientes.

“Si bien Brian Laundrie está acusado actualmente del uso no autorizado de una tarjeta de débito que pertenece a Gabby, Brian solo se considera una persona de interés en relación con la desaparición de Gabby Petito”, mencionó Steven Bertolino a través del mensaje de texto que publicaron los medios. Archivado como: Declaración Petito hacia Laundrie

LOS PRINCIPALES SOSPECHOSOS SON LOS LAUNDRIE

Roberta y Chris Laundrie, se han convertido en los personajes principales tanto para el caso de Petito, como para el de su hijo, Brian Laundrie. De acuerdo con la información que se dio a conocer, el miércoles fue cuando los padres del prometido de Gabby, fueron al Parque Ambiental Myakkahatchee a buscar a su hijo. La situación dio un vuelco, cuando fueron ellos quienes encontraron las pertenencias de Laundrie.

De acuerdo a The Post, el FBI informó que se encontraron una mochila y un cuaderno que pertenecían a Brian junto con restos humanos en Carlton Reserve, pero no han identificado positivamente los restos como de Brian, hasta el día de hoy. Su abogado, fue quien ya había asegurado que posiblemente se trataba de Brian Laundrie, pero no querían confirmar sin esperar la confirmación del FBI. Archivado como: Declaración Petito hacia Laundrie