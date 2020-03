El mexicano Dave Sparks opta por contratar a hispanos inmigrantes para su taller de modificación de trocas.

Los inmigrantes mexicanos son mejores trabajadores, dijo Dave Sparks.

El estadounidense defiende a los inmigrantes de las políticas migratorias de Trump.

El popular modificador de trocas de Utah, Dave Sparks, alzó su voz en defensa de la gran masa de hispanos inmigrantes radicados en los Estados Unidos, quienes enfrentan una dura batalla contra ICE y las políticas migratorias de Donald Trump.

Ante este escenario, el gringo Dave Sparks dejó por unos minutos su pasión por las trocas potentes para anunciar su apoyo incondicional a todos los inmigrantes hispanos y reveló un mensaje que impactó a Latinoamérica.

El amante de las camionetas extravagantes, Dave Sparks, no tuvo temor en vociferar a los cuatro vientos que los inmigrantes mexicanos son mejores trabajadores y así lo han demostrado en su amplio taller mecánico, ubicado en la población de Utah, de los Estados Unidos.

El gringo Dave Sparks confesó que su empresa prefiere contratar a inmigrantes hispanos como los mexicanos, ya que a su criterio: “Son más innovadores y talentosos sobre la tierra”.

Foto/Captura Mundo Hispánico

“No tengo nada en contra de los americanos ni en contra de otras razas. Sólo es que tengo una mejor experiencia laboral con mexicanos o latinos en general”, expresó el gringo Dave Sparks.

Ahora su taller cuenta con la mejor mano de obra calificada para desarrollar las mejores innovaciones sobre cuatro ruedas.

No sólo su mensaje de apoyo a los inmigrantes latinos causó furor, el mecánico de Utah volvió a estar en el ojo del huracán cuando apareció luciendo una camiseta con el nombre de su taller de trocas impregnada con la bandera nacional de México.

Foto/Captura Mundo Hispánico

Esta imagen tuvo un caudal de aceptación, hasta tal punto, que le preguntaron dónde podrían comprar la camiseta.

El reconocido mecánico, junto a su hermano, es protagonista de un Show de autos para Discovery Channel llamado “Diesel Brothers”.

Allí, muestran la transformación de una simple troca en una potente unidad y como un pequeño tractor fue modificado en para ser un todo terreno.

