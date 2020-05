Dave Greenfield, tecladista de The Stranglers, muere por coronavirus

Confirman muerte por coronavirus de Dave Greenfield

El tecladista de The Stranglers murió tras dar positivo al COVID-19

Se contagió tras un estadía prolongada en el hospital por problemas cardíacos

Tras dar positivo al coronavirus o COVID-19, murió a la edad de 71 años el tecladista de The Stranglers, Dave Greenfield.

Dave Greenfield, originario de Brighton, murió la noche del tres de mayo y contrajo el virus luego de una estadía prolongada en el hospital por problemas cardíacos, según reportó el Daily Mail.

Greenfield era conocido por su sonido distintivo y su estilo de juego, utilizando instrumentos como el clavicordio y el órgano eléctrico Hammond.

El músico punk escribió la pieza musical que se convertiría en Golden Brown, su mayor éxito, y finalmente ganó un premio Ivor Novello para la banda.

Sin embargo, sus compañeros de banda inicialmente descartaron la canción y no la consideraron como un sencillo potencial, de acuerdo con el Daily Mail.

A través de las redes sociales sus compañeros de banda y fans han manifestado sus condolencias por su trágica muerte.

El exintegrante de la banda, Hugh Cornwell, se dirigió a Twitter para escribir: “Siento mucho lo del fallecimiento de Dave Greenfield”.

“Él era la diferencia entre The Stranglers y cualquier otra banda de punk. Su habilidad musical y su naturaleza gentil le dieron un giro interesante a la banda.

“Debería ser recordado como el hombre que le dio al mundo la música de Golden Brown”, agregó Hugh Cornwell.

I am very sorry to hear of the passing of Dave Greenfield. He was the difference between The Stranglers and every other punk band. His musical skill and gentle nature gave an interesting twist to the band. (1 of 2) — Hugh Cornwell (@HughCornwell) May 4, 2020

Un fanático de la banda recordó una historia graciosa sobre Dave Greenfield, al escribir: “Mientras me mostraba el pub que tenía, Dave Greenfield estaba en el proceso de esconder su colección de ratas como mascota debido a que los inspectores de higiene de alimentos venían a revisar el lugar ese mismo día. ‘Dame una mano Cap o las perras me cerrarán’. RIP Dave”.

While showing me round the pub he owned Dave Greenfield was in the process of hiding his menagerie of pet rats owing to the food hygiene inspectors coming to check the place over later that day.. “give me a hand Cap or the bastards will close me down”. RIP Dave. pic.twitter.com/lGDigfqXES — Captain Sensible (@sensiblecaptain) May 4, 2020

Mientras el guitarrista Wilko Johnson escribió: “Muy triste noticia. RIP Dave Greenfield. Mis pensamientos están con sus seres queridos, y con la familia de The Stranglers, todos y cada uno”.

Otro fanático instó a la gente a escuchar su talento único, escribiendo: “Dave Greenfield está en todo por The Stranglers, pero si tienes tiempo para jugar Down In The Sewer, obtendrás varios minutos de brillantez y ataque”.

El bajista de The Stranglers, Jean-Jacques ‘JJ’ Burnel, rindió homenaje a Greenfield como un “genio musical”.

Él escribió: “En la noche del domingo 3 de mayo, mi gran amigo y colega de 45 años, el genio musical que era Dave Greenfield, falleció como una de las víctimas de la Gran Pandemia de 2020.

“Todos los miembros de la familia de The Stranglers de todo el mundo lamentamos y enviamos nuestras más sinceras condolencias a Pam”.

El baterista de Jet Black agregó: “Acabamos de perder a un querido amigo y genio de la música, y también el mundo entero”.

“Dave era completamente natural en la música. Juntos, recorrimos el mundo sin parar y estaba claro que era adorado por millones. Un gran talento, una gran pérdida, lo echaremos muchísimo de menos”, escribió.