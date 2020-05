Video viral de enfermeros bailando con ‘muerto’ por Covid-19 desata polémica

La publicación se realizó a través de la popular red Tik Tok

Las imágenes generaron una gran discusión entre quienes estuvieron a favor o en contra

Un video viral en el que se ve a enfermeros bailando con un ‘muerto’ por Covid-19 desata gran polémica.

Recientemente, los videos de la red social Tik Tok se han vuelto muy populares. Es el caso de uno en el que se ve a un grupo de enfermeros llevar sobre sus hombros un supuesto cadáver, mientras bailan al ritmo de la música.

Todos los que participan en la grabación llevan sus tradicionales uniformes azules que los identifican como parte del personal de atención médica.

Además, a los pies de la ‘victima’ se alcanza a leer un cartel que dice “Covid-19”.

Así, se les ve pasear con el cuerpo en hombros y bailar al ritmo de una pegajosa música.

No se tienen más detalles de esta grabación, ni cuál fue el mensaje o la intensión real de sus participantes.

Sin embargo, cuando el programa Un Nuevo Día difundió el video a través de su cuenta de Instagram, de inmediato se desató una gran polémica entre los espectadores.

“Muy triste… no debieron hacerlo… mientras ellos bailaban con el cadáver y se grababan en vídeo, había familia llorando a distancia esa muerte por no poder haber estado allí cuando dio su último suspiro… una pena”, escribió Rose Mijón al pensar que realmente se trataba del cuerpo de un fallecido.

Mientras tanto, una seguidora que se hace llamar Yudys sugirió que estos trabajadores de la salud merecían un ‘castigo’ por sus actos: “No están poniendo atención a su trabajo su deber, están pendiente a la redes sociales a un like, debieran de mandarle a su casa sin sueldo”.

“Falta de respeto esa !”, “Me pregunto, si los hospitales están saturados de enfermos, de trabajo, de emergencias el personal tienen tiempo para este tipo de videos? porque se han mirado bastantes”, “Una gran falta de respeto!!”, “tarde o temprano esos videos que ellos hacen se iban ha salir de control…”, escribieron algunos de los que estuvieron en desacuerdo con lo que vieron.

Incluso, Jovana Albarrán dudó de que lo que pasa en los hospitales en torno al coronavirus sea cierto y escribió: “puras mentiras que los hospitales llenos, yo escuche a una persona de las que hacen investigaciones y dijo que es pura publicidad que están a reventar, que los hospitales vacíos normal como cada día de la vida es por eso que hacen muchos videos”.

Aunque hubo otras personas que lo interpretaron de una forma completamente diferente.

“Pues yo no veo que sea un cuerpo, lo veo como uniformado también a la persona, lo que pasa que a la gente le gusta armar escándalo por cualquier cosa, y también lo veo de una forma de concientización de que si no se cuidan para ese rumbo va, pero como digo lo que están cargando es un enfermero más”, escribió Mitchi Franco

“Porque ellos con eso están mostrando que así les va a pasar si no se cuidan, ya ellos están cansados de decir, mostrar como cuidarse y no le ponen cuidado pues ahora con esa demostración ( cruda ) tal vez entiendan todos”, la respaldó Ingrid Álvarez.

Otro grupo importante de seguidores simplemente consideró que se trataba de una forma de llevar con humor los malos tiempos.

“Eso no es un cadáver, no pueden ir con el así por Dios, es una broma.”, “Sí de acuerdo es como lo quieran ver, Yo lo interpreto como los médicos lograron POR FIN acabar con el virus covid 19, es una forma jocosa que no hay ponerle mala intención en medio de toda esta situación preocupante que vivimos.”, “totalmente de acuerdo, al mal tiempo buena cara, que prefieren? Qué se depriman? Nada más ellos saben por lo que están pasando!”, los defendieron.

Nerlly Alexandra argumentó que esa era la forma que tenían de celebrar: “Así se celebra cuando se vence al enemigo #coronavirus , bravo por nuestros HÉROES”.

“Ellos están queriendo decir, que celebran la muerte del virus. Yo lo interpreto así. No cabe en cabeza humana que estos profesionales que están luchando por salvar vidas, vayan a festejar la muerte de un ser humano. Analicen.”, “A mi entender lo que quisieron simular fue que el “cadáver” es el Coronavirus. Que el virus murió…”, “Jajajajjaja… la vida hay que vivirla con humor… me encantó… y a los que no… mejor no salgan de sus casas”, dijeron.

Mientras tanto, Xiomara Cape aplaudió a los enfermeros por su trabajo ante el Covid-19 y agregó: “DISFRUTEN COMO QUIERAN Y GRACIAS POR SU ARDUA LABOR Y CUÍDENSE MUCHO”.

¿Qué opinas sobre el video y su polémica? ¿Estuvo bien que los enfermeros aparecieron bailando en medio de toda la situación generada por el Covid-19?