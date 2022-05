Dave Chappelle fue derribado y Chris Rock bromea que si era Will Smith su agresor

Todo sucedió en el festival Netflix is a Joke

Hay una persona detenida, pero en las redes no paran de reír

Luego que el artista Dave Chappelle fuera derribado en el escenario por alguien de la audiencia del festival “Netflix Is a Joke” en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, el comediante Chris Rock, bromeó al recordar cuando el actor Will Smith lo abofeteó durante la entrega de los premios Oscar y de manera divertida y sarcástica preguntó, “¿Ese era Will Smith?”, de acuerdo a información publicada en el portal de noticias de New York Post.

Como se recordará el pasado martes fue en cuestión de segundos en los que el comediante estadounidense Dave Chappelle fuera tacleado en el escenario por asistente a su presentación en el Hollywood Bowl de Los Ángeles, como parte del festival Netflix is a Joke.

¿CÓMO OCURRIERON LOS HECHOS?

Asistentes al lugar registraron con sus celulares el momento en el que esta persona sube corriendo al escenario, lo avienta al piso con tremenda fuerza y se va huyendo por todo el lugar, mientras que la gente mira sorprendida la escena.

Momentos después el standupero logra levantarse y Chris Rock, que estaba también en el escenario, toma el micrófono abrazando a Chapelle y como si fuera broma hace el remate: ¿Ese fue Will Smith?, desatando las risas en el lugar y cambiando el ambiente que era de mucha confusión en ese momento.