¡LLEGÓ LA MET GALA! Cada primer lunes de mayo, se celebra el evento más importante de moda en Estados Unidos y el mundo: la Met Gala. En dicho evento, organizado por Anna Wintour, las celebridades del momento desfilan con los trajes que conquistan o desaprueban los espectadores a través de redes sociales y este año no fue la excepción.

El atuendo de la lujosa marca de lujo, consta de un vestido beige tipo trench coat y una camisa de vestir color blanca acompañada de una corbata negra. No podían faltar sus lujosos zapatos formales del mismo tono que el vestuario y de accesorios, sus características perforaciones; al igual que un par de calcetas del tono del conjunto. A su llegada a la alfombra roja, las miradas se posaron en el intérprete de “Perreo sola”, quien posó con seguridad y conquistó las redes sociales. Archivado como: MET GALA ARTISTAS 2022

“Bad Bunny, puedes amarlo u odiarlo, pero en esta ocasión le ha mostrado a todos los hombres como es que debes hacerlo cuando se trata de la MET Gala.”, “Bad Bunny enseñándole a los hombres que se puede ir a la Met Gala sin esmoquin negro básico”, “Hasta *Bad Bunny* entendió mejor la temática y no va de negro como otros, que parece que van a un velorio.”, “Bad Bunny entendió el tema mejor que la mayoría de hombres invitados a la Met Gala”, destacaron los comentarios en Twitter. Archivado como: MET GALA ARTISTAS 2022

Mientras que Bad Bunny y demás son halagados por su vestuario para la gala, Kylie Jenner fue una de las más criticadas por los internautas debido a que “parece quinceañera” y no “comprendió la temática”. Luciendo un vestido blanco de Off-White, al muy estilo bride y con una gorra blanca con velo y par de rosas que robó las miradas y no por una buena causa.

¿Cómo quinceañera?

En redes sociales, la elección de la empresaria ha sido tema de debate en la última hora, puesto que el vestido y la gorra deportiva fueron la crítica y burla de los usuarios. Varios de ellos, aseguraron que fue demasiado para la influencer y que se equivocó de temática, mientras que otras personas señalaron que ni siquiera Jenni Rivera se había atrevido a tanto en su boda. ¿Será cierto?

“Ni mi Jenny Rivera se atrevió a tanto el día de su boda”, “Quitándome las gafas por la noche porque después de ver el look de gala Met 2022 de Kylie Jenner ya he visto suficiente”, “Como parte importante de la moda estadounidense, Los Simpson nos dejaron looks memorables. Por ello, Kylie Jenner se inspiró en Homero para su traje en la Met Gala 2022. ELIJO CREER.”, señalaron algunos comentarios.