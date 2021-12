Hasta el momento la cantante y actriz mexicana no ha reaccionado sobre su post en las redes sociales donde aparece portando una mascarilla para recibir oxigeno. Esto sin duda asustó a sus fans que de inmediato relacionaron a la artista con el famoso virus que tanto ha afectado al mundo.

Cabe mencionar que desde muy pequeña demostró tener un carisma particular y una gran simpatía, que le abrieron las puertas de la televisión mexicana, convirtiéndola en una de las actrices juveniles mexicanas más experimentadas y reconocidas de las últimas décadas.

Debido a que no ha emitido ningún comunicado sobre su estado de salud, los usuarios en las redes sociales desconocen hasta el momento como se encuentra Danna en estos momentos. Por tal motivo los seguidores han tomado sus propias conclusiones, hasta no tener un informe oficial.

Su talento la ha llevado a conseguir grandes logros

La capacidad histriónica de Danna Paola fue más allá del género dramático que generalmente podía verse en telenovelas, ya que también tuvo exitosas participaciones en programas de comedia como La Familia P. Luche, La Hora Pico y La Parodia, donde participó a lado de actores como Consuelo Duval, Adrián Uribe y Eugenio Derbez.

En el ámbito teatral, desde muy temprano destacó no solo por su capacidad artística, sino también por su disciplina y profesionalismo, llegando a protagonizar diversas obras teatrales y musicales, entre las que destacan Anita la Huerfanita, Hoy no me puedo levantar y Wicked.