¿Danna Paola tiene celos de Belinda y su romance con Christian Nodal?

¿Coincidencia o lo hizo a propósito?

Christian Nodal ‘deja humillada’ a Danna Paola por mensaje Una semana muy ajetreada y con muchas especulaciones es la que han vivido Christian Nodal y Belinda por el presunto embarazo de la cantante, mismo que ya fue desmentido, sin embargo, ahora entra a la polémica, la mexicana Danna Paola que ¿estaría celosa del amor de la pareja? En un mensaje de una fotografía de Belinda, la polémica se desató contra Danna Paola, debido a que la mexicana está de estreno con su nuevo sencillo titulado ‘MÍA’ y en la promoción de diversas plataformas de música utiliza un traje de una pieza completa ceñido al cuerpo tipo ‘leggins’ idéntico al de la novia de Christian Nodal. Belinda y Christian Nodal viven su amor pero ¿provocan celos de Danna Paola? A través de la página de Instagram de ‘Chica picosa’, se puede ver la captura de las fotografías de Belinda y Danna Paola vistiendo el mismo traje de colores rosas, azul, amarillo y verde en pleno mes del orgullo gay que decidieron ponerse para promocionar su música. Belinda posa sentada en un sillón rosa con una chamarra de plástico del mismo color, mientras escribió: “Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba me recuerdas?”, Arrobando a las cantantes Lola Índigo y Tini, con quienes Danna Paola ya habría trabajado previamente.

¿Belinda se puso a ‘copiar’ a Danna Paola? Todo coincide porque desde que ambas participaron como ‘coaches’ en reality shows de música en México, ‘La Academia’ y ‘La Voz’, tanto Belinda como Danna Paola supuestamente tendrían una rivalidad de ‘egos’ para probar quién es la cantante del momento en el país azteca aunque es claro que la intérprete de ‘Mala Fama’, le lleva clara ventaja de popularidad en la actualidad a la novia de Christian Nodal. Belinda tiene más de 5 años sin sacar nuevo disco y ahora con el apoyo de su noviazgo con Christian Nodal vuelve a empoderarse para sacar canción nueva, pero con mujeres con las que Danna Paola ya habría sacado canciones previamente, sin embargo un mensaje del novio de la mexicana dejaría ‘en mal’ a su colega.

‘La competencia apenas comienza’ Parece ser que Belinda planea ‘seguir los pasos’ de Danna Paola, quien desde que se perfiló como Lucrecia en la serie ‘Élite’, estalló en popularidad, labor que ha sabido combinar con su faceta como cantante a tal grado que es la mexicana del momento y la más cotizada en la música. Ahora, Belinda planea lanzar una serie también hecha en España y posiblemente nueva música lo que sin duda deja ver una posible ‘rivalidad’ entre ambas, si no en ‘relación’, sí en la música y eso comenzó ahora con la promoción de sus nuevas canciones, lo que llevó a Christian Nodal a comentar y dejar ‘humillada’ a Danna Paola.

Christian Nodal ‘deja en mal’ a Danna Paola En la fotografía en que Belinda hizo promoción con el mencionado atuendo idéntico al de Danna Paola, aunque la interprete de ‘Sodio’ no comentó nada, Christian Nodal puso la polémica al opinar y dejar un claro mensaje que dejó en muy mal a la famosa ‘Lu’ de la serie Élite: “Reyna todo te queda mejor que a nadie”, haciendo clara alusión a la ‘copia’ de Danna Paola por vestir lo mismo que Belinda, sin embargo, los comentarios para el cantante de música regional mexicana no se hicieron esperar y la gente no vio ‘con buenos ojos’ que se metiera en eso.

Christian Nodal es ‘atacado’ por la gente y su ‘indirecta’ hacia Danna Paola “Ay no, pobre hombre”, “Que horror de comentario, nada caballero el nini ese, se va a merecer cuando le quiten casi todo”, “Es bien sabido que Danna Paola copia los looks y oufits! De otras artistas!! Y pos Nodal le hecha porras!! No tiene nada de malo”, “Se nota que aquí los novios, maridos nunca le han dicho algo así”, “Pinc… pelado metiche”, comentó la gente en la publicación de ‘Chica picosa’. Y los señalamientos continuaron: “Jajajajjaajajaj que esperaban de un NIÑO ??? Típico inmaduro jajajaja metido en cosas de mujeres….naco”, “Y ese tapón de alberca a que se mete”, “Este qué hace con su comentario tan pend…”, “Salió el otro atarantado a meterse en cosas de viejasss de veras que pocos tiene este”, “Se ve mal hablando como chismoso sobre cosas que son casualidad, ni que todos vivieran al pendiente de la vida de Belinda. Y los 3 me gustan pero son bien ridículos”.

¿Y el embarazo? Afrontando a los medios de comunicación, el intérprete de ‘Los besos que te di’ ya no pudo ocultar su felicidad por su próxima boda, pero también porque ‘pronto será papá’ y antes de eso fue cuestionado sobre si ya tiene fecha para que su mujer Belinda se convierta en su esposa. “El compromiso ¿cómo fue? Bueno yo ya estaba desesperado porque había tenido como cinco oportunidades, para empezar a los dos meses de andar de novio, llegué a la casa y dije ‘yo me quiero casar con Belis’, le solté la información a mi familia y ellos me apoyaron, ya para Navidad y Año Nuevo ya tenía preparado algo bonito pero se enfermó mi mamá de COVID y esa idea se murió..”, comenzó contando el mexicano.

Belinda acompañó a Christian Nodal en su concierto Para sus planes de la entrega del anillo en España contó: “Yo estaba esperando que pasara algo bonito, ella terminó de grabar su serie y ahí dije ‘es algo que no se va a esperar y le festejé que habría acabado de grabar su serie y después pasó algo super romántico y fue un momento inolvidable, fue algo muy bonito, tengo le video pero nunca va a salir a la luz porque ‘te quieres casar conmigo?’ lo digo llorando…”, bromeó emocionado Christian Nodal. Cuestionado sobre la fecha de la boda, Christian Nodal comentó que por el momento ni él ni Belinda saben: “La fecha no sé, ella tiene que seguir grabando su serie, yo tengo que seguir sacando música, ella también está grabando música y es algo que hasta los dos nos demos este tiempo para disfrutarnos porque no se vale que uno esté hasta allá y otro en otra parte del mundo, que no podamos disfrutar, tenemos que empatar la agenda”, expresó. AQUÍ EL VIDEO DE BELINDA EN CONCIERTO DE CHRISTIAN NODAL

Contó su experiencia como prometido de Belinda Pero no fue lo único que el cantante dijo, pues también habló sobre el tatuaje de Lupillo Rivera y las burlas que ha dado sobre cómo intentó ‘borrarse’ a Belinda: “Cada quien hace lo que quiera con su cuerpo y a mi me hacen muy feliz los tatuajes, yo siempre me tatúo cosas que me hacen feliz y lo importante es que el señor sea feliz”, aseguró. Ante la ola de rumores del embarazo de Belinda por los videos de la fiesta de cumpleaños de la hermana de Christian Nodal donde la mexicana levantó sospechas con su actitud, el cantante de música regional por fin admitió que sí se convertirá en papá muy pronto:

Christian Nodal quiere ser papá muy pronto “Voy a ser papá muy pronto pero con mi nuevo disco, no lo tengo bien planteado como va a ser que pasen esas cosas, no sé si vamos a hacerlo público o va a ser privado, pero hasta la fecha no se ha hablado y mi pareja y yo somos muy de hacer las cosas paso a paso y bien hechas, primero la boda y después de estar casados disfrutemos tantito, y luego ya el bebé, pasito a pasito pero yo estoy disfrutando cada etapa y primero Dios cuando se dé”, aseguró. El cantante en conferencia de prensa comentó cuántos bebés le gustaría tener con Belinda al desmentir el embarazo por el momento: “Yo desde cuando quiero ser papá… me gustaría tener cuatro o cinco hijos”, finalizó entre risas el novio de la intérprete de ‘Luz sin gravedad’.