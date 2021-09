No se salva y juez da luz verde para detenerla

Le dieron un amparo y ella no se presentó

Alfredo Adame argumenta que Bozzo está escondida ¿Va o no a la cárcel? La conductora peruana, Laura Bozzo, a pesar de haber solicitado una orden de amparo para evitar ser detenida y que autoridades financieras le dieron facilidades para evitar la prisión preventiva por delitos fiscales, sin embargo, dieron luz verde para detener a la conductora peruana, argumentando que sí tendrá que pisar la cárcel, así lo informó el portal El Universal. Fue hace unos días cuando el juez federal, Juan Miguel Ortiz Marmolejo, le había otorgado a Laura Bozzo una suspensión provisional que frenó su detención, otorgándole la oportunidad de abonar una garantía de 300 mil pesos y la entrega de su pasaporte para evitar su huida del país, sin embargo, la peruana no acudió al juzgado. Antes de esto había tramitado un amparo para no ingresar a la cárcel con el argumento de que era una persona mayor de 70 años que padecía de una grave enfermedad pulmonar. Dan luz verde para detener a Laura Bozzo A pesar de que Laura Bozzo solicitó un amparo para evitar ser detenida, este martes, el mismo juez negó la suspensión definitiva de la presentación de Laura en el penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez, por lo que ordenó su aprehensión para que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe en su contra. Esta decisión se derivó porque la conductora no se presentó por su propio pie a la cárcel ni entregó su solicitado pasaporte como se le pidió. Y es que, de acuerdo con el portal de Reforma, su amparo sólo atendía la orden de internamiento; ahora prevalece el mandamiento de captura y, por tanto, ya no hay materia de litigio en dicho amparo: “Ante el incumplimiento de lo ordenado por el Juez de la causa, con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo, pero antes de la emisión de la referida suspensión provisional, se giró en su contra orden de aprehensión”, dijo. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

¿Cuál es el delito por el que Laura Bozzo está siendo detenida? Mucho se ha argumentado que su detención se debe por no haber pagado impuestos, sin embargo es detenida por defraudación físcal, el abogado Fernando Acevedo explica que: “El delito que le están imputando es defraudación fiscal, que está en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, que dice que si tú engañas o a través de errores no pagas alguna contribución y sea perjudicial estás cometiendo ese tipo penal”. Textualmente, en el Código Fiscal de la Federación se lee en dicho artículo: “Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco Federal. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Alfredo Adame fue quien denunció a Laura Bozzo No fue hace mucho cuando fue el mismo actor mexicano, Alfredo Adame, quien confesó que había sido él quien interpuso la demanda en contra de la conductora Laura Bozzo, argumentado que se debía a que la conductora estaba vendiendo una propiedad que ya estaba embargada, así lo explicó en una entrevista para El Gordo y la Flaca: “Me contacta una persona y me dice ‘señor Adame, tengo pruebas importantísimas para que usted meta a la cárcel a Laura Bozzo’ y entonces le doy mi teléfono, me marca la persona y me dice ‘mire, a nosotros nos vendió un condominio, y entonces hicimos un contrato de compra-venta ante notario y de repente pasaron 3 o 4 meses y cuando fuimos con el notario ‘oh sorpresa’, parece que el condominio está embargado”. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Estaba vendiendo un edificio embargado Alfredo Adame continuó explicando la denuncia anónima que le hicieron sobre un presunto fraude cometido por Laura Bozzo: “…El condominio estaba embargado por Hacienda fue entregado en garantía por un pago de 12 millones de pesos del 2012 que al día de hoy entre multas y recargos y actualizaciones ya se convirtieron en 80 millones de pesos”, aseguró. Y continuó certero: “Es un delito grave, no tiene fianza, no tiene amparo, es evasión fiscal y entonces el abogado la denuncia y dice ‘Laura Bozzo ya vendió este condominio a tales personas, con tal notario y el juez ve las pruebas que son contundentes y dice ‘la vinculo a proceso’, dijo el actor para ‘El Gordo y la Flaca’. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Se lanza Lizbeth Rodríguez contra Alfredo Adame No obstante, el tambien conductor ofreció una recompensa a quien lo ayudara a localizar a Laura Bozzo ya que no se sabía nada de la peruana, ante esto esto, días después Adame arremetió contra la ex conductora del portal Badabun, argumentando que ella tenía escondida a la conductora. Todo comenzó cuando una usuaria en Twitter le preguntó a Lizbeth si era cierto lo que estaba diciendo el presentador: “Oye Liz, que opinas de que Alfredo Adame esta diciendo en medios peruanos que tú tienes escondida a Laura Bozzo en tu casa (sic)”, contextualiza Agencia Reforma. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Alfredo Adame aseguró que Laura Bozzo estaba con Lizbeth Ante esto, Lizbeth Rodríguez no se queda callada, y enlistó todas las polémicas que había tenido Alfredo Adame desde hace ya varias semanas: “Tiene el pi%&$ pequeño, es lo único que sé. Y pues ya saben, un misógino golpeador de mujeres, habla mal de todas las parejas que ha tenido, etc. Ya cállese viejo lesb$%&&!”. Esta semana, Adame aseguró a un medio de comunicación que tenía información sobre el paradero de Bozzo, quien no aparece frente al ojo público desde hace unas semanas: “Me llegaron cuatro pitazos que Laura Bozzo se está escondiendo en casa de Lizbeth Rodríguez, que es una ex conductora de Badabun”, reveló el ex conductor de Hoy. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Alfredo Adame ofrece recompensa para localizar a Laura Bozzo El presentador y actor mexicano, ofreció una recompensa de 100 mil pesos a la persona que le ayude a localizar a la conductora peruana, Laura Bozzo, quien se encuentra prófuga de la justicia mexicana por un delito fiscal; “Voy a ofrecer 100 mil a la persona que me ayude a localizarla con datos fidedignos”. Vaya que las cosas se han puesto bastante complicadas para la conductora peruana Laura Bozzo, ya que después de no acatar una orden impuesta por el juez general el pasado 11 de agosto, la también abogada es buscada por la Interpol en más de 190 países. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

Ofrece recompensa para localizar a Laura Bozzo Alfredo Adame continuó explicando la denuncia anónima que le hicieron sobre un presunto fraude cometido por Laura Bozzo: “…El condominio estaba embargado por Hacienda fue entregado en garantía por un pago de 12 millones de pesos del 2012 que al día de hoy entre multas y recargos y actualizaciones ya se convirtieron en 80 millones de pesos”, aseguró. Ante esto, el conductor había dicho que le daba 48 horas a Laura para que se presentara ante la justicia por su propio pie, sin embargo, al conductora, como se mencionó con anterioridad, nunca se presentó, provocando que ahora Alfredo Adame ofreciera una recompensa para poder localizarla. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo

No se queda con los brazos cruzados Con datos del portal “Sin embargo”, esta recompensa se dio durante una entrevista con el programa “El Chismorreo”, en donde el ex candidato confesó que, además de enterarse del delito fiscal de Laura Bozzo, también externó que ofrece una recompensa económica para quienes brinden información sobre la ubicación de Bozzo. “Voy a ofrecer 100 mil pesos a quien me diga, así como lo hice con el ‘Rey Grupero’ cuando le liberaron la orden de aprehensión, pero será a quien nos dé datos fidedignos”, por si esta recompensa no fuera poco, el actor enlistó todos los delitos que Laura cometió cuando estaba en Perú. Archivado como: Lanzan orden para detener a Laura Bozzo