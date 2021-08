Una laguna se tiñe de color rosa en Argentina

Ambientalistas se encuentran preocupados por este singular suceso

Los funcionarios han mencionado que se espera que desaparezca el color en algunos días

Curioso laguna rosa Argentina. Un hecho sorprendente se ha registrado en Argentina, después de que una laguna tiñera sus aguas de un rosa profundo, alertando a la población y sobre todo al grupo de ambientalistas, quienes se han pronunciado al respecto, culpando a la zona industrial que se encuentra a unos cuantos kilómetros del lugar donde se localiza esta problemática.

Aunque las autoridades se han pronunciado al respecto, se mencionó que en años anteriores también había adquirido este tono pero nunca de un rosa tan marcado, es por ello que se están tomando las cartas en el asunto para llegar a una próxima solución y que las consecuencias no sean tan catastróficas como los ambientalistas temen, además de que la población se ha llegado a quejar debido al ‘nauseabundo’ olor que sale del sitio y que llega a molestar a más de uno.

Curioso laguna rosa Argentina: El sorprendente caso

En Chubut, Argentina, se ha registrado un hecho sin precedentes cuando los habitantes de la zonas aledañas reportaron que una laguna se había vuelto ‘rosa’ y que al acercarse al sitio desprendía un olor putrefacto, como si se tratara de animales muertos; al instante las autoridades prestaron atención a las quejas registradas, encontrándose con una situación que debió considerarse como alarmante.

De acuerdo con la información de The Associated Press, el estanque es uno de varios ubicados a unos 30 kilómetros de la ciudad de Trelew que las industrias locales utilizan para liberar productos químicos o agua tratada, por lo que no sería inusual que las aguas se hayan tornado de esa tonalidad. Archivado como: Curioso laguna rosa Argentina.