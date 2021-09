NO REUNIÓ DOCUMENTOS La gente que lo conoció solo tuvo palabras positivas para él: “Muy buen tipo, estaba aquí todos los días. Alguien dijo que alguien acaba de ganar The Jack y él dijo, ‘Genial’, y alguien le preguntó, ‘¿Fuiste tú?’ Y así fue, así que estaba súper emocionado”, dijo el copropietario Dawn Talaski a la estación de noticias. El mismo Talaski expresó que Gregory Jarvis regresó a la posada después de una semana y compró varias rondas de bebidas alcohólicas, sin embargo, todavía no había cobrado su boleto ganador de Club Keno The Jack y todo porque no contaba con los documentos que le pedían las autoridades. Archivado como: Gana lotería y muere

Gana lotería y muere: NADIE SUPO DE ÉL “No podía cobrarlo porque no tenía una tarjeta de Seguro Social, no era buena, así que solicitó una nueva”, le dijo Talaski a WJRT. Además, la dueña de la empresa dijo que se alertó cuando Gregory Jarvis no regresó como de costumbre, así que no le tomó tanta importancia. “A veces está en el norte trabajando, no estuvo aquí toda la semana y pensamos que algo andaba mal”, dijo, y agregó que el jefe de Jarvis hizo acto de presencia más tarde en el bar para confesar que no había llegado al trabajo, por lo que la preocupación se hacía más evidente.

Gana lotería y muere: LO HLLAN MUERTO Pero conforme pasaban las horas, ya el viernes, un habitante de una playa privada en la pequeña ciudad del condado de Huron informó a los agentes que un cadáver flotó hasta la orilla cerca de un bote, que se momento después se determinó que pertenecía a Gregory Jarvis. “Pensamos que estaba amarrando su bote, resbaló y cayó, se golpeó la cabeza y ahí fue donde terminó en el agua. No se sospecha ningún juego sucio”, dijo el jefe de policía Kyle Romzek a WJRT, mientras hacían las investigaciones correspondientes tras el llamado de emergencia.

ENTREGAN DINERO A FAMILIA Tras hallar el cuerpo y revisar su identidad, la autopsia determinó que Jarvis se ahogó después de golpearse la cabeza. "Estaba planeando tomar ese dinero e ir a ver a su hermana ya su padre en Carolina del Norte", dijo Talaski para los medios de comunicación. Sin embargo, el premio del hombre de Michigan no quedó sin entregarse, ya que las autoridades determinaron entregar el billete ganador a sus familiares y así el dinero quedó con ellos, luego de la historia trágica, lo que conmovió a muchos usuarios de internet, donde se dio a conocer la información.

Gana lotería y muere: GANADORA SE SUCIDÓ En un caso similar, se informó de una mujer que el dinero no la hizo feliz, pues se dieron a conocer las causas de la muerte de la ganadora de la famosa lotería Euromillones. Según el hermano ella se encontraba bastante deprimida y en los últimos meses antes de fallecer no quería someterse a la ayuda médica que podían proporcionarle, por lo que no hubo mucho que hacer al respecto. La ganadora de 27 millones de euros, al parecer se suicidó en su hogar de Irlanda del Norte aunque el hermano de la mujer mencionó al medio de comunicación que esa no fue la razón de su muerte. La familia de la fallecida mencionó que siguen investigando las causas de su muerte y que no creerán en la versión de que se quitó la vida.

Gana lotería y muere: ANTECEDENTE Margaret Loughrey, fue una mujer que ganó hace ocho años el primer premio de Euromillones. En un inicio, se encontraba sumamente contenta ante la idea de ganar los £27 millones de euros que había ganado pero después confesó a los medios que no se trató de algo positivo en su vida, es más, la había ‘destrozado’. La historia de aquel premio es singular. Ella contó que compró el boleto que le proporcionó la ganancia inesperada cuando regresaba del Job Center, viviendo de los beneficios de solo £ 58 a la semana; cuando se enteró que había ganado el premio mayor, creyó fervientemente que su vida había cambiado. Poco después se daría cuenta del gran cambio que realmente ocurrió

Gana lotería y muere: “MAGGIE MILLONES” Al darse a conocer la noticia de que Margaret fue la ganadora de los £ 27 millones de euros, las personas comenzaron a apodarla “Maggie Millones”. La mujer con el premio que acababa de ganar, decidió invertir parte de las ganancias en comprar un imperio inmobiliario que incluía un bungalow de £ 125,000 euros, un pub y un antiguo molino convertido en centro de ocio, y donar al menos la mitad a buenas causas La suerte estaba sonriéndole a Maggie, quien no dudó en compartir su dinero también con su familia. Pero, Loughrey apenas estaba iniciando aquel impresionante cambio de clase media a alta, que después señalaría como impactante debido a las enormes consecuencias que trajo a su vida y que sin duda, se arrepentiría.

DELCARACIONES Las declaraciones antes de su muerte son impactantes. Maggie, declaró anteriormente que haber ganado esa estrepitosa cantidad de dinero no le provocó la felicidad que ella esperaba; la mujer mencionó que fue un infierno haber pasado de los £ 58 euros semanales a los £27 millones que llegó a poseer. "Si hay un infierno, yo he estado en él. Así de malo ha sido", señaló Maggie en una entrevista que tuvo hace tiempo, donde describió que su vida como millonaria no había sido tan positiva como se creería. Para ella, trajo más problemas que beneficios el ganar los 27 millones en la lotería, por lo que comenzó a deprimirse.

SUMIDA EN DEPRESIÓN Maggie se encontraba sumida en una depresión debido a la lotería. Llegó a un punto donde afirmaba que habían personas que le robaron parte de sus millones y después se rectificaba diciendo que el premio le había robado la felicidad y sentirse plena con lo que tenía en su vida, ya que antes de ser millonaria ella era feliz. "Lamento haber ganado la lotería, por supuesto que sí. Antes era una persona feliz. Soy un ser humano y todo lo que ha hecho es destruir mi vida", mencionó en los medios de comunicación y el Daily Mail, recuperó parte de esa entrevista. La mujer, nunca se dio cuenta del pozo sin fondo en el que cayó y se consumió.