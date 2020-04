El Papa Francisco pareció desvanecerse el en aire en un video que se hizo viral. Algunos pensaron que ea una señal del cielo, otros un mensaje de dios, otros más que era un glitch… te contamos quá pasó y, después, decides qué es lo que crees.

Algunas personas pensaron que estaban viendo un fantasma, otras dijeron que era un holograma y que el Papa no estaba ahí.

Todo sucedió cuando un video compartido por el Vaticano dejó ver cómo el pontífice se hacía aire al retirarse de una ventana a la que se había asomado para impartir una bendición a sus fieles.

El video de la “desaparición” se compartió en todas las redes sociales, incluido un video de YouTube. En este, de un noticiero, parece que el Papa Francisco, de repente, desaparece cuando se retira de una ventana en la Ciudad del Vaticano el 13 de abril.

En cuanto se hizo público, las personas comenzaron a preguntarse si se había evaporado y todos podíamos ver una especia de misterio en directo, era un holograma o un problema de edición.

Incluso, el mismo video mostrado en slow motion (a baja velocidad) muestra una imagen escalofriante del Papa desvaneciéndose realmente.

If you put it in reeaaaallly slow motion, you can tell that he actually fades out. Idk if this thwarts anyone saying that they film spliced it but it is not a “cut” to another shot per say pic.twitter.com/0DjlHNj9ew

