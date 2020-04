Un cortador de piedra de 24 años se cortó la lengua en un aparente intento de apaciguar a una diosa y detener la propagación del coronavirus, según el Times of India.

Vivek Sharma, que trabajaba con su hermano Shivam y otras siete personas en el templo Bhavani Mata en Suigam, se alarmó por el virus mortal. Después de dos meses fuera de casa, él tenía nostalgia de su hogar y quería volver a casa, pero el bloqueo por el COVID-19 se lo impedía.

Desesperado, pensó que debía hacer algo para detenerlo. Y tuvo una idea.

El sábado por la mañana, Sharma dijo que iba al mercado, pero no regresó al templo. Como no volvía, su hermano se impacientó y lo llamó por teléfono.

